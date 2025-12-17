Mariano Torres necesitó solamente de cuatro palabras para destrozar el planteamiento de Machillo Ramírez con Saprissa

El empate 2-2 entre Deportivo Saprissa y la Liga Deportiva Alajuelense en la ida de la final del Torneo de Apertura 2025 dejó sensaciones opuestas en ambos bandos. Mientras los rojinegros celebraron haber rescatado un resultado valioso en Tibás, en el camerino morado la lectura fue muy distinta. Para Mariano Torres, capitán y voz autorizada del morado, el marcador no reflejó lo que ocurrió en la cancha.

¿Qué dijo Mariano Torres sobre la forma de jugar de Alajuelense?

Bastaron cuatro palabras para resumir su análisis y, al mismo tiempo, lanzar una crítica directa al planteamiento de Óscar Ramírez: “Fuimos mejores en todo”. Con esa frase, el argentino dejó clara su molestia por la forma en que Alajuelense afrontó el partido, apostando por replegarse en su campo y buscar lastimar únicamente al contragolpe.

Durante gran parte del encuentro, Saprissa fue el equipo que llevó la iniciativa, controló la posesión y empujó constantemente en campo rival. Alajuelense, en cambio, eligió un bloque bajo, cediendo terreno y esperando errores para salir rápido.

Torres no esquivó el tema al finalizar el partido. “Fuimos superiores en los 90. Los últimos cinco minutos del primer tiempo hicieron dos goles, pero tuvimos carácter para siempre insistir. Creo que terminamos fuertes para lo que viene”, señaló el mediocampista en entrevista con FUTV, dejando entrever que los goles manudos llegaron más por desconcentraciones puntuales que por dominio real.

Mariano Torres estaba molesto con la forma de juego de Saprissa. (Foto: Saprissa)

“Fueron dos jugadas”

El capitán tibaseño fue todavía más directo al analizar el desarrollo del juego. Para él, Alajuelense prácticamente no propuso en ataque y se limitó a aprovechar momentos aislados.

“Fuimos mejores en todo, fueron dos jugadas las que tuvieron ellos. Lo nuestro no es solo pelota quieta, tenemos muchas cosas buenas y también cosas por mejorar”, afirmó Torres, marcando distancia entre un equipo que buscó el arco rival y otro que apostó a resistir.

Saprissa no se conforma con el empate

Lejos de mostrarse satisfecho con la igualdad, Torres insistió en que Saprissa debe mantener su identidad ofensiva para la vuelta, pero con inteligencia. “Creo que tenemos que ser como hoy. Insistir, ir al frente, tenemos que buscar el arco rival pero sin volvernos locos, porque al final el partido está empatado”, explicó.