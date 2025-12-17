Saprissa en vilo: el fichaje de Tomás Rodríguez podría tener un giro inesperado a último momento

El mercado de fichajes vuelve a colocar a Deportivo Saprissa en el centro de la escena y esta vez con una novela que suma capítulos hora a hora. Cuando parecía que el futuro de Tomás Rodríguez empezaba a aclararse, en las últimas horas surgieron versiones cruzadas que dejaron al club morado y al propio jugador en una situación de total incertidumbre.

Durante este martes, el periodista panameño José Miguel Domínguez encendió la polémica al hablar en el programa radial Fútbol a lo Grande. Ahí aseguró que el panorama:“Me han dicho la siguiente frase: han obligado al chico a ir al Saprissa, el dueño de San Miguelito ha decidido mandarlo al Saprissa”.

Esas declaraciones instalaron la idea de que el delantero panameño ya tendría prácticamente definido su destino en Tibás, incluso por encima del interés que mantiene Olimpia de Paraguay, club que también lo tiene en carpeta desde hace semanas. Sin embargo, la historia volvió a cambiar pocas horas después.

Nuevo giro con el futuro de Tomás Rodríguez

Gabriel ‘Gavilán’ Gómez, director deportivo del Sporting San Miguelito, salió al paso y negó que exista una imposición sobre el jugador. En declaraciones al Chepebomba Show, fue claro al señalar que el club no está cerrando ninguna puerta y que la prioridad siempre ha sido el bienestar del futbolista. “Nadie le está cerrando las puertas a nuestro delantero Tomás Rodríguez para que tome la decisión que él desee. Siempre se ha buscado el beneficio para él. No se le cierra la puerta al Olimpia de Paraguay ni al Saprissa de Costa Rica”, afirmó.

Tweet placeholder

Gómez incluso fue más allá y explicó dónde estaría el verdadero nudo de la negociación. Según el directivo, Tomás Rodríguez habría dado su palabra al propietario del club, Juan José Zonta, sobre una posible llegada a Saprissa, pero dejó claro que la resolución final depende de una conversación directa entre ambas partes.

Publicidad

Publicidad

“Él tendrá que platicarlo con el propietario del Sporting SM, a quien Tomás le dio su palabra para ir al Saprissa. Los únicos que pueden arreglar la situación son ellos dos”, puntualizó.

ver también Fuera de Saprissa: Vladimir Quesada define dos salidas y otro equipo de Costa Rica se aprovecha

Así, el fichaje que parecía encaminado vuelve a quedar en vilo. Saprissa sigue atento a una oportunidad que podría resolverse a su favor, pero Olimpia no se baja de la pelea y el propio jugador aún no ha tomado la decisión definitiva. A esta altura, todo indica que el desenlace de Tomás Rodríguez tendrá un giro de último momento que mantendrá en suspenso a más de un aficionado morado.