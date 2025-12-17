Machillo Ramírez le responde a Mariano Torres y expone al Saprissa de Vladimir Quesada: “Era la oportunidad”

El empate 2-2 entre Deportivo Saprissa y la Liga Deportiva Alajuelense en la ida de la final del Torneo de Apertura 2025 no solo dejó la serie completamente abierta, sino que también encendió el cruce de interpretaciones entre protagonistas de ambos equipos. Tras el encuentro disputado en Tibás, las declaraciones de Mariano Torres marcaron la agenda, pero no tardaron en encontrar respuesta del lado manudo.

El capitán morado había sido categórico al analizar el partido. Con las cuatro palabras “fuimos mejores en todo”, Torres cuestionó abiertamente el planteamiento de Alajuelense, señalando que su rival se replegó y apostó únicamente a dos jugadas aisladas para hacer daño. Sus palabras apuntaron directamente a la propuesta conservadora de Machillo Ramírez en una instancia decisiva.

La respuesta del Machillo

Sin entrar en polémicas directas, el entrenador de Alajuelense respondió con firmeza y dejó claro que, desde su perspectiva, Saprissa tampoco asumió riesgos desmedidos. Ramírez explicó que el desarrollo del partido respondió más a la prudencia propia de una final que a una postura defensiva unilateral.

“La sensación es clásico final, fue un primer tiempo calculador y la conexión de defensa y el medio no estuvimos de la mejor manera. Con el gol de Saprissa se rompió el hielo y en cinco minutos cambió. Teníamos condiciones para la contra y Saprissa también”, afirmó el técnico rojinegro.

Lejos de aceptar la crítica, Machillo fue más allá y expuso que el planteamiento de Vladimir Quesada también estuvo marcado por la cautela. “Fue un planteamiento de Vladimir Quesada precavido. Tal vez era la oportunidad de haber cerrado con victoria. Ellos con el empate acrecientan”, agregó, dejando entrever que el resultado favoreció estratégicamente al conjunto morado.

Prudencia en una final abierta

Para Ramírez, el contexto del partido exige cabeza fría y lectura táctica, especialmente de cara al duelo de vuelta. El estratega subrayó que este tipo de series no se resuelven con impulsos, sino con control emocional y planificación.

“En esto es apelar a la cordura, a la mesura, tenemos un digno rival que llegará a jugarse su última opción para buscar una gran final. Nosotros con mesura y control, pero tenemos al frente a un rival histórico, no es a la loquera”, expresó con contundencia.