Vladimir Quesada confirma el peor escenario: los detalles de la lesión de Óscar Duarte que estremecen a Saprissa

Vladimir Quesada dice lo que ningún fanático de Saprissa quería escuchar sobre la lesión de Óscar Duarte de cara a la revancha ante Alajuelense.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Terribles noticias en Saprissa.
El Deportivo Saprissa sufrió un golpe durísimo en plena final del Torneo Apertura 2025. Apenas habían transcurrido 15 minutos del partido de ida ante Liga Deportiva Alajuelense cuando Óscar Duarte, uno de los pilares defensivos del equipo, sufrió una lesión en la rodilla que lo obligó a abandonar el terreno de juego.

El experimentado zaguero se retiró en camilla, entre lágrimas y gestos de dolor, dejando una imagen que rápidamente encendió las alarmas entre sus compañeros y la afición morada.

¿Qué se sabe de la lesión de Óscar Duarte?

El club deberá esperar el parte médico oficial para determinar la gravedad de la lesión y conocer el tiempo estimado de recuperación. Sin embargo, el panorama que se percibe en Tibás es muy sombrío.

Tras el vibrante 2-2 que dejó la final abierta, el entrenador Vladimir Quesada enfrentó la conferencia de prensa y no pudo esquivar la pregunta sobre el estado físico del defensor. Si bien evitó dar detalles médicos precisos, sus palabras dejaron claro que la situación no pinta bien.

Le puedo decir que en este momento anda ayudándose a caminar con unas muletas y tiene un aparato que le ayuda a mantener el equilibrio y estabilizar su rodilla”, explicó Vladi. “Más de eso no le puedo decir, porque ni el mismo médico puede confirmarlo aún. Hay que esperar al menos 24 horas para que se desinflame la rodilla y realizar el estudio correspondiente”, añadió.

El estratega tampoco ocultó lo que significaría perderlo: “Si lo perdemos, obviamente es una lástima porque ha venido haciendo un gran trabajo en defensa y en ataque, pero hay otros muchos jugadores deseosos de saltar al terreno de juego y hacer las cosas bien”, aseguró, intentando sostener el ánimo de los morados.

Tal como destacó Quesada, Duarte no es solo una garantía defensiva: a sus 36 años, también es una amenaza constante en el juego aéreo ofensivo. En este torneo ya suma dos goles provenientes de pelota parada. Con el escenario actual, todo indica que Saprissa deberá prepararse para afrontar un duelo decisivo sin uno de sus referentes.

