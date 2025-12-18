Antigua lo aplaude: Óscar Santis envía la advertencia que Municipal y Achuapa no pueden ignorar para la final

Óscar Santis es una de las grandes figuras de Antigua GFC, elemental para que el equipo llegue a la final del Torneo Apertura 2025. Después de un encuentro lleno de goles y con algunas polémicas, el equipo cumplió con su objetivo primordial.

Los Coloniales derrotaron a Aurora por 5-2 en el global, tras el 4-2 conseguido en la noche del miércoles. Todavía no conocen al que será su oponente para el cierre del campeonato. Saldrá del enfrentamiento entre Municipal y Achuapa.

Además de ser figura en la cancha y hacer una especie de descargo a través de sus redes sociales, Santis dejó un mensaje sumamente importante. Con este, se ilusionan los aficionados verdiblancos. Podrían cerrar así una gran temporada.

Óscar Santis aseguró que Antigua GFC logrará el bicampeonato en la Liga Nacional de Guatemala

“Este iba a ser un partido muy complicado. Gracias a Dios se dio el resultado, ya sabíamos que teníamos el pase en nuestras manos. Fue un momento único. Me había tocado darle una asistencia a él, que ahora me la devolvió en un momento justo, cuando se necesitaba. Siempre aparecemos en estos momentos”, señaló.

“Va a ser un lindo partido. Vamos con una mentalidad fuerte y vamos por este campeonato. Lo podemos lograr. Hay que resaltar todo lo que estuvo haciendo Antigua. Los resultados siempre fueron los mismos, porque el equipo fue igual. Siempre tuvimos la misma idea. Estamos listos para enfrentar a quien sea”, dijo.

En lo que va de la temporada, Óscar Santis disputó un total de 15 partidos con la camiseta de Antigua GFC. Dentro de estos mismos, logró convertir cuatro goles y otorgar ocho asistencias. Todavía tiene chances de sumar un título a sus vitrinas.