Alejandro Bran habló como nunca sobre su doloroso episodio en La Sele y cómo puede darle la 31 a Alajuelense

Alejandro Bran rompió el silencio para referirse al golpe anímico que vivió con La Sele y cómo ese episodio marcó un antes y un después en su carrera. Tras marcar en el empate (2-2) ante Saprissa en la final del Torneo Apertura 2025, también mencionó el factor que puede ser clave camino a la 31.

Con sinceridad y madurez, explicó que ese momento doloroso hoy lo impulsa a fortalecerse y a enfocarse en aportar su mejor versión a Alajuelense, con la ilusión intacta de pelear por la estrella 31.

Alejandro Bran y un episodio oscuro en La Sele

Las declaraciones de Alejandro Bran hicieron referencia al difícil momento vivido con la Selección de Costa Rica en el último partido en casa ante Honduras, donde una acción puntual terminó marcando el rumbo de la selección tras desaprovechar esa situación.

“He estado alejado de las redes y me ha ayudado el psicólogo del equipo porque sabemos que ser jugador de fútbol no es fácil. Me he curado un poco en salud y así aprovechar para rendir de la mejor manera”, comentó Alejandro Bran en zona mixta tras el empate ante Saprissa.

Alejandro Bran – Alajuelense

“Todo el mundo sabe cuál fue el momento, nosotros no queríamos eso, pero toca pasar la pagina y seguir afrontando los retos que la vida te trae. He estado dolido, pero sé que tengo que levantar cabeza por mis sueños“, puntualizó Bran.

Bran reconoció el dolor que le dejó esa jugada, en la que no logró ejecutar de buena manera un tiro de esquina clave y, segundos después, terminó regalando el balón al rival en un saque de banda, situación que generó frustración tanto en él como en el entorno

Cómo se le puede darle la 31 a Alajuelense

Además, también destacó el trabajo específico que ha venido realizando junto al técnico Óscar Ramírez. Señalando que ha reforzado aspectos fundamentales como la pegada al balón, el posicionamiento y la forma correcta de impactar la pelota, detalles que pueden marcar diferencia en partidos cerrados.

“Sé que la pegada es un buen recursos que tengo, lo he venido trabajando más junto con el profe. Antes la bola se me iba un poco desviada, así que estuve entrenando más cómo entrarle a la bola con el posicionamiento y eso al final me ha ayudado bastante“, finalizó Alejandro Bran.