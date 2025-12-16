“Bicampeón”: desde Panamá alertan a Motagua con el fichaje que Emilio Izaguirre quiere concretar

Motagua está siendo un buen animador del mercado de fichajes, los rumores no dejan de llegar al Nido y ahora se ha sumado uno más procedente de Panamá.

El Azul Profundo tiene en el radar a Rodrigo de Olivera (Olancho FC) y Carlos Pérez (Platense) para reforzar al club, pero hay otro que destaparon desde el país Mundialista de Centroamérica.

Y es que desde el programa de ChepeBomba, Punto y Pelota Mentira no es, dieron a conocer que Motagua tiene en el radar a un “Bicampeón” con el Plaza Amador.

Motagua va por el fichaje de Abdul Knight de Plaza Amador

“En el radar de Motagua. En el programa Punto y Pelota Mentira no es de Chepe Bomba, el Director Deportivo de Motagua Emilio Izaguirre informó que uno de los jugadores que está siendo seguido por Motagua es Abdul Knight. Bicampeón con el Plaza Amador en el 2025″.

El panameño es el sostén de Plaza Amador y juega como una especie de cotención ayudando en la marca y salida de balón.

En este 2025 ha disputado 32 partido y ha dado una asistencia, no marcó goles porque no es su trabajo. Eso si, fue amonestado 11 veces en el año, pero no vio una tan sola tarjeta roja.

