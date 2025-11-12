Toda Honduras consternada con el mazazo que recibió Kervin Arriaga desde Costa Rica camino al Mundial 2026

Como cada semana previa a enfrentarse, ticos y catrachos comienzan a calentar el partido de antes y para el martes 18 de noviembre del 2025 esto no ha cambiado en nada.

Costa Rica y Honduras se juegan su boleto a la Copa del Mundo de 2026 en San José por la última fecha de las Eliminatorias de Concacaf.

Antes de eso, tanto ticos como catrachos deben hacer una visita previa ante Haití y Nicaragua, de los resultados que saquen se sabrá si el 18 es una final o no.

Si la Bicolor derrota el jueves a Nicaragua y hay empate entre Haití y Costa Rica, la “H” sellará su pase a la Copa del Mundo.

Pero bueno, volviendo al contexto del artículo, el periodista Josué Quesada, uno de los más famoso de Costa Rica, se ha ido contra Kervin Arriaga, uno de los referentes de la Bicolor.

¿Por qué Josué Quesada ataca a Kervin Arriaga antes del Costa Rica vs. Honduras?

Pues “El Misilito” aseguró en unas declaraciones que si: “Honduras estaba clasificada para el partido contra Costa Rica, le voy a pedir descanso al profe Rueda”, esto con el motivo de su regreso a Levante para medirse al Valencia en el derbi.

A Quesada no le gustó nada de esto y atacó: “Ese muchacho de Kervin Arriaga que no tiene ni dos minutos de fama, solo en un ratito de jugar bien, le pidió a Reinaldo Rueda que si ganan en Nicaragua y nosotros perdemos en Curazao, no venir a Costa Rica”.

Y agregó: “Perdón, pero quién sos, qué te crees, va a venir. Ya empezaron a pecharla y comenzaron a darse el color. Como dicen en Panamá, la H es muda, yo no pienso así pero sí es de hielito, ya se están dando por clasificados”.

Quesada no se guardó absolutamente nada y espera la llegada de Arriaga a Costa Rica para enfrentar a La Sele y que estos los dejen fuera.

“Arriaga tiene dos minutos que lo conoce Centroamérica, y está diciendo que se viene clasificados él no viene. Qué lindo Kervin que vengas. La insinuación no es que ellos van a ganar en Nicaragua sino que nosotros vamos a perder en Curazao, Si ganamos los dos yo mismo te voy a ir a recibir al aeropuerto”, cerró.