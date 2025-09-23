Toda Concacaf impactada con lo que dijo Machillo Ramírez para el partido entre Honduras vs. Costa Rica en Eliminatorias

Óscar “Machillo” Ramírez comienza a jugarse todo este martes en la Copa Centroamericana ante el Motagua de Honduras.

El técnico de los Manudos ha impactado a toda Concacaf con su conferencia de prensa, ya que no solo habló del juego ante el Ciclón que dirige Javier López, si no que también del Honduras vs Costa Rica de octubre.

Ramírez quiere golpear a Honduras antes de que lo haga la Sele en las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026.

¿Qué dijo Machillo Ramírez sobre el Honduras vs. Costa Rica?

Al DT de Alajuelense le preguntaron si esta llave contra Motagua es un preámbulo del Honduras – Costa Rica. A lo que respondió con contundencia.

“Puede ser un preámbulo, por todo lo que se jugará nuestra selección en esta eliminatoria allá en Honduras. También puede ser una forma de aportar, si logramos eliminar al Motagua. Varios de nuestros muchachos tendrán la experiencia de ir allá y conocer ese entorno”.

Y agregó con firmeza: “Es más que todo un tema de nacionalismo. Estamos en una competencia, no con las dimensiones de un Mundial, pero sí con gente de ambos países. Quizás podamos dar una idea de lo que se verá en octubre. Son situaciones muy parecidas, como una final para ambos equipos”.

Machillo Ramírez espera golpear a Honduras eliminando a Motagua de la Copa Centroamericana.

Con esto, Machillo deja claro que quiere golpear a Honduras antes que el Piojo Herrera lo puede hacer en su visita a San Pedro Sula el próximo 09 de octubre.

También habló sobre las vitudes que tiene el Motagua de Javier López: “Ya lo he observado y hay un buen trabajo del señor López. Son sólidos en defensa y tienen un mediocampo bien estructurado. Además, cuentan con gente alta en el ataque y con buena presencia física”.

Y cerró: “Es un rival complicado, con virtudes. Vienen en alzada en su campeonato y eso los hace más peligrosos. El otro día vinieron al Saprissa, lograron el resultado que les convenía y supieron manejarlo. Eso habla muy bien de su entrenador”.

Alajuelense recibe a Motagua este martes a las 8:00 de la noche en la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana.