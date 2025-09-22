Alajuelense vs. Motagua: ¿A qué hora juegan y cómo ver el partido? Copa Centroamericana 2025

La Copa Centroamericana Concacaf 2025 alcanza la instancia de cuartos de final con un enfrentamiento de alto nivel. Liga Deportiva Alajuelense, actual campeón del certamen, se medirá en casa ante el Motagua, en un choque que promete intensidad y gran expectativa.

¿A qué hora juega Alajuelense vs. Motagua por la Copa Centroamericana 2025?

Dicho encuentro entre Alajuelense y Motagua se disputará el martes 23 de septiembre en el marco de la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025 a las 8:00 p.m. hora local desde el Estadio Alejandro Morera Soto.

¿Dónde ver EN VIVO Alajuelense vs. Motagua por la Copa Centroamericana 2025?

El partido entre Alajuelense y Motagua por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana se podrá ver a través de Disney+, que mantiene una promoción especial para usuarios de Centroamérica válida hasta el 30 de septiembre, y también estará disponible por la señal de ESPN en todas sus plataformas.

¿Cómo llega Alajuelense?

Alajuelense llega al duelo de cuartos de final en buena posición dentro del torneo local, ubicado en el tercer lugar con 17 puntos en 9 partidos disputados. El equipo suma cinco victorias, dos empates y dos derrotas, mostrando solidez pero también cierta irregularidad en sus últimos encuentros.

Liga Deportiva Alajuelense

¿Cómo llega Motagua?

Motagua afronta su compromiso de cuartos de final ubicado en la cuarta posición del torneo local con 15 puntos en 10 partidos jugados. El equipo acumula cuatro victorias, tres empates y tres derrotas, con un balance de 17 goles a favor y 16 en contra, lo que refleja cierta irregularidad.

Historial reciente entre Alajuelense y Motagua

En los últimos enfrentamientos internacionales entre ambos, Alajuelense ha mantenido un dominio absoluto sobre Motagua. El conjunto tico ganó la serie de la Copa Centroamericana de 1992 con un 3-1 en casa y un 2-0 como visitante, logrando un global de 5-1.

Más recientemente, también se impuso en choques directos de Liga Concacaf, donde consiguió triunfos claves que ratificaron su superioridad histórica frente al cuadro hondureño.