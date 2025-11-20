Dos campeones del mundo en carpeta: la noticia que impacta a Costa Rica mientras busca DT para reemplazar al Piojo Herrera

El Piojo Herrera no pudo lograr el objetivo de clasificar a la Selección de Costa Rica al Mundial de 2026 y desde la Federación Costarricense de Fútbol ya trabajan para buscar al nuevo estratega que se encargue de un nuevo proceso en La Sele.

Sin embargo, a pesar de quedar afuera de la Copa del Mundo de 2026, la Selección de Costa Rica volvió a captar la atención de dos potencias del fútbol mundial.

¿Quiénes son los dos campeones del mundo en carpeta para La Sele?

Todo se estaría tratando de Alemania e Inglaterra. Según informó Deportes Repretel en el programa 120 Minutos, ambas selecciones habrían enviado ofertas para disputar partidos de preparación rumbo a la Copa del Mundo, considerando a la Tricolor como un rival de buen nivel para ajustar detalles de cara al torneo.

Costa Rica vs. Alemania

Costa Rica vs. España

Tanto alemanes como ingleses buscan rivales competitivos que les permitan probar sistemas, ritmo e intensidad, y encuentran en Costa Rica un atractivo especial debido a su trayectoria en mundiales.

Mientras que para la Selección de Costa Rica sería una oportunidad de alto valor en términos deportivos y de proyección internacional.

De momento, estos posibles fogueos ante potencias europeas no han sido confirmados oficialmente. Sin embargo, la Federación ya anunció que este viernes el presidente Osael Maroto ofrecerá una conferencia de prensa para una información más amplia luego del fracaso mundialista.