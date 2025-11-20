Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Dos campeones del mundo en carpeta: la noticia que impacta a Costa Rica mientras busca DT para reemplazar al Piojo Herrera

La Selección de Costa Rica recibió una propuesta muy importante mientras está en busca de nuevos rumbos en la dirección técnica.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
La noticia que impacta a Costa Rica mientras busca DT para reemplazar al Piojo Herrera
© Selección Costa RicaLa noticia que impacta a Costa Rica mientras busca DT para reemplazar al Piojo Herrera

El Piojo Herrera no pudo lograr el objetivo de clasificar a la Selección de Costa Rica al Mundial de 2026 y desde la Federación Costarricense de Fútbol ya trabajan para buscar al nuevo estratega que se encargue de un nuevo proceso en La Sele.

Sin embargo, a pesar de quedar afuera de la Copa del Mundo de 2026, la Selección de Costa Rica volvió a captar la atención de dos potencias del fútbol mundial.

Mientras Piojo Herrera cobraba 350 mil dólares en La Sele, esta millonada perdió Costa Rica por haberse quedado afuera del Mundial 2026

ver también

Mientras Piojo Herrera cobraba 350 mil dólares en La Sele, esta millonada perdió Costa Rica por haberse quedado afuera del Mundial 2026

¿Quiénes son los dos campeones del mundo en carpeta para La Sele?

Todo se estaría tratando de Alemania e Inglaterra. Según informó Deportes Repretel en el programa 120 Minutos, ambas selecciones habrían enviado ofertas para disputar partidos de preparación rumbo a la Copa del Mundo, considerando a la Tricolor como un rival de buen nivel para ajustar detalles de cara al torneo.

Costa Rica - Alemania: resumen, resultados y goles del partido de Mundial Qatar 2022
Costa Rica vs. Alemania
España vs. Costa Rica: resumen, goles y resultado del partido del Mundial 2022 - LA NACION
Costa Rica vs. España

Tanto alemanes como ingleses buscan rivales competitivos que les permitan probar sistemas, ritmo e intensidad, y encuentran en Costa Rica un atractivo especial debido a su trayectoria en mundiales.

Publicidad

Mientras que para la Selección de Costa Rica sería una oportunidad de alto valor en términos deportivos y de proyección internacional.

De momento, estos posibles fogueos ante potencias europeas no han sido confirmados oficialmente. Sin embargo, la Federación ya anunció que este viernes el presidente Osael Maroto ofrecerá una conferencia de prensa para una información más amplia luego del fracaso mundialista.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Machillo Ramírez opinó sobre el fracaso de Costa Rica
Liga Deportiva Alajuelense

Machillo Ramírez opinó sobre el fracaso de Costa Rica

Piojo Herrera se irá a dirigir este equipo de la Liga MX
Costa Rica

Piojo Herrera se irá a dirigir este equipo de la Liga MX

FIFA le da la estocada final a Costa Rica y Piojo Herrera tras el fracaso rumbo al Mundial 2026
Costa Rica

FIFA le da la estocada final a Costa Rica y Piojo Herrera tras el fracaso rumbo al Mundial 2026

Kervin Arriaga consterna la Liga Española tras ser echado del Mundial 2026 con Honduras
Honduras

Kervin Arriaga consterna la Liga Española tras ser echado del Mundial 2026 con Honduras

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo