“Tienen que ser más humildes”: Rambo de León señala a los tres futbolistas de Honduras que le pegaría una ‘pescozada’

Rambo de León hizo un llamado de atención a ciertos jugadores de la selección de Honduras y les indicó que tienen que ser humildes.

Por Alvaro De La Rocha

Rambo de León no perdona a los líderes de Honduras.

Rambo de León es una de las grandes leyendas de la selección de Honduras y una voz autorizada para hablar de la Bicolor cuando y donde quiera.

Julio César tuvo su opinión sobre el empate contra Haití y también alertó para el partido contra Nicaragua de este 09 de septiembre en la fecha 2 de las Eliminatorias de Concacaf.

En declaraciones para el periodista Manfredo Reyes, Rambo dijo que a esta generación le faltaba mucha humildad y que de su parte les pegaría una “pescozada” para que recapaciten en su rol.

“Necesitamos que despierten los líderes, (Romell) Quioto, (Choco) Lozano y (Luis) Palma, no será fácil ganarle a Nicaragua. Si yo fuera el técnico le pegaría dos pescosadas a ellos, talvez despiertan”, aseguró.

También recordó el día que visitó un entrenamiento y ni lo saludaron, mostrando una falta de respeto hacia su leyenda.

“Esta difícil que les dé una charla motivacional, la vez pasada que fui al CAR ninguno de ellos me saludo, tienen que ser más humildes”, recordó.

Honduras enfrenta a Nicaragua este 09 de septiembre a las 8:00 de la noche. Ambas selecciones llegan con un punto y buscan su primera victoria en las Eliminatorias de Concacaf.

