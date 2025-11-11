Luis Palma da el primer paso al Mundial 2026: Honduras aplaude su decisión para enfrentar a Nicaragua y Costa Rica

Luis Enrique Palma Oseguera (25 años) tiene la ilusión al igual que todos sus compañeros de clasificar a su primer Copa del Mundo, quieren meterse a los libros de leyenda de la Bicolor.

La H no va a un Mundial desde Brasil 2014 y ahora depende de si mismos para clasificar. Luis Palma ha tomado una decisión que demuestra su compromiso para los dos partidos restantes ante Nicaragua y Costa Rica.

ver también Honduras recibe una de las peores noticias posibles antes de jugarse el boleto al Mundial 2026 ante Nicaragua y Costa Rica

¿Qué decisión tomó Luis Palma?

El delantero de Lech Poznan de Polonia fue el último en agregarse a la convocatoria de Reinaldo Rueda, pero el primero en llegar a Nicaragua para el partido del jueves 13 de noviembre.

Palma Oseguera ya está en Managua y esperará al arribo de sus compañeros este martes 11 por la tarde noche.

“Es una presión muy linda que tenemos, dos partidos que nos pueden dar la clasificación al Mundial y tenemos que estar enfocados”, comenzó diciendo en su llegada a suelo ‘pinolero’.

ver también Honduras ya lo sabe y lo celebra: Reinaldo Rueda recibe la noticia que podría clasificarlo al Mundial 2026

Palma asegura que dependen de ellos mismos para estar en el Mundial: “Estamos enfocados en hacer los dos partidos, pero más en el duelo del jueves. Mi pensamiento es ganar los dos partidos, ya das un paso y avanzas, el primero es el jueves que esperamos sacar el triunfo”.

Publicidad

Publicidad

Y cerró: “Sería muy lindo dar ese paso de clasificar al Mundial, esperamos en Dios podamos sacar los triunfos y regresar alegres a nuestros clubes, sería lindo por la familia”.

Honduras enfrenta a Nicaragua este jueves 13 de noviembre y luego el 18 va a visitar a Costa Rica. La Bicolor busca ir a su cuarto Mundial de la historia.

Publicidad

Luis Palma ya está en Nicaragua para los duelos de Eliminatoria. Foto: La Prensa.