Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Eliminatorias

Luis Palma da el primer paso al Mundial 2026: Honduras aplaude su decisión para enfrentar a Nicaragua y Costa Rica

Luis Palma es uno de los mejores jugadores de Honduras y ha dado el primer paso a la Copa del Mundo. Así fue captado el "Bicho".

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
Luis Palma es uno de los referentes de Honduras camino al Mundial 2026.
Luis Palma es uno de los referentes de Honduras camino al Mundial 2026.

Luis Enrique Palma Oseguera (25 años) tiene la ilusión al igual que todos sus compañeros de clasificar a su primer Copa del Mundo, quieren meterse a los libros de leyenda de la Bicolor.

La H no va a un Mundial desde Brasil 2014 y ahora depende de si mismos para clasificar. Luis Palma ha tomado una decisión que demuestra su compromiso para los dos partidos restantes ante Nicaragua y Costa Rica.

Honduras recibe una de las peores noticias posibles antes de jugarse el boleto al Mundial 2026 ante Nicaragua y Costa Rica

ver también

Honduras recibe una de las peores noticias posibles antes de jugarse el boleto al Mundial 2026 ante Nicaragua y Costa Rica

¿Qué decisión tomó Luis Palma?

El delantero de Lech Poznan de Polonia fue el último en agregarse a la convocatoria de Reinaldo Rueda, pero el primero en llegar a Nicaragua para el partido del jueves 13 de noviembre.

Palma Oseguera ya está en Managua y esperará al arribo de sus compañeros este martes 11 por la tarde noche.

“Es una presión muy linda que tenemos, dos partidos que nos pueden dar la clasificación al Mundial y tenemos que estar enfocados”, comenzó diciendo en su llegada a suelo ‘pinolero’.

Honduras ya lo sabe y lo celebra: Reinaldo Rueda recibe la noticia que podría clasificarlo al Mundial 2026

ver también

Honduras ya lo sabe y lo celebra: Reinaldo Rueda recibe la noticia que podría clasificarlo al Mundial 2026

Palma asegura que dependen de ellos mismos para estar en el Mundial: “Estamos enfocados en hacer los dos partidos, pero más en el duelo del jueves. Mi pensamiento es ganar los dos partidos, ya das un paso y avanzas, el primero es el jueves que esperamos sacar el triunfo”.

Publicidad

Y cerró: “Sería muy lindo dar ese paso de clasificar al Mundial, esperamos en Dios podamos sacar los triunfos y regresar alegres a nuestros clubes, sería lindo por la familia”.

Honduras enfrenta a Nicaragua este jueves 13 de noviembre y luego el 18 va a visitar a Costa Rica. La Bicolor busca ir a su cuarto Mundial de la historia.

Publicidad
Luis Palma ya está en Nicaragua para los duelos de Eliminatoria. Foto: La Prensa.

Luis Palma ya está en Nicaragua para los duelos de Eliminatoria. Foto: La Prensa.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Kervin Arriaga sentencia a Costa Rica con el mensaje que pocos en Honduras se animan
Concacaf

Kervin Arriaga sentencia a Costa Rica con el mensaje que pocos en Honduras se animan

Todo Olimpia impactado con la leyenda de Motagua que se ha postulado para tomar el puesto de Espinel
Honduras

Todo Olimpia impactado con la leyenda de Motagua que se ha postulado para tomar el puesto de Espinel

Guatemala sentencia a Panamá: puede costarle la clasificación al Mundial 2026
Concacaf

Guatemala sentencia a Panamá: puede costarle la clasificación al Mundial 2026

Lo dice la FIFA: Costa Rica recibe la noticia que puede cambiarlo todo ante Haití
Costa Rica

Lo dice la FIFA: Costa Rica recibe la noticia que puede cambiarlo todo ante Haití

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo