Reinaldo Rueda pone de rodillas a Nicaragua y Fantasma Figueroa ante los ojos de Concacaf; Honduras ya celebra

Reinaldo Rueda tiene su propia fortaleza y Nicaragua será la primera en poner a prueba en la tercera fase de la Eliminatoria.

Honduras es una plaza muy complicada para cualquier equipo de Concacaf, la Bicolor siempre pone de rodillas a sus rivales y más jugando como local.

Las estadísticas lo acompañan y para esta Eliminatoria rumbo al Mundial 2026, se han conseguido un gran aliado con Reinaldo Rueda.

Recordemos que este es el segundo proceso de Rueda al frente de Honduras, donde ambos caminos tiene una efectividad que asusta a más de cualquiera en Concacaf.

Honduras ganó 10 de 11 partidos eliminatorios en casa en las dos etapas de Rueda. Solo ha sufrido una derrota y fue en 2009 contra Estados Unidos.

Eso le da una efectividad del 90.91%. Además, se destacan los 29 goles que ha marcado a favor y solo ha recibido siete en contra. En seis ocasiones dejó el marco en cero.

En la actual Eliminatoria, ya venció a Cuba y Antigua y Barbuda, ahora le toca a Nicaragua de “Fantasma” Figueroa visitar el país y saber si puede romper con esa tremenda racha.

Solo Estados Unidos le ganó a Rueda

Honduras 4-0 Puerto Rico Olímpico de SPS Eliminatoria 2010

Honduras 2-0 Jamaica Olímpico de SPS Eliminatoria 2010

Honduras 3-1 Canadá Olímpico de SPS Eliminatoria 2010

Honduras 1-0 México Olímpico de SPS Eliminatoria 2010

Honduras 3-1 México Olímpico de SPS Eliminatoria 2010

Honduras 1-0 El Salvador Olímpico de SPS Eliminatoria 2010

Honduras 4-0 Costa Rica Olímpico de SPS Eliminatoria 2010

Honduras 4-1 Trinidad Olímpico de SPS Eliminatoria 2010

Honduras 2-3 Estados Unidos Olímpico de SPS Eliminatoria 2010

Honduras solo perdió en una ocasión en Eliminatorias con Reinaldo Rueda y fue contra Estados Unidos.

Honduras 3-1 Cuba Nacional de Tegucigalpa Eliminatoria 2026

Honduras 2-0 Antigua Nacional de Tegucigalpa Eliminatoria 2026

Nicaragua ante un récord que nadie puedo derrotar

11 partidos en total

9 juegos rumbo a Sudáfrica 2010

2 partidos hacia United 2026

9 encuentros en SPS

2 encuentros en Tegucigalpa

10 victorias

0 empates

1 derrota

29 goles anotados

7 goles recibidos

6 marcos en cero

30 de 33 puntos

90.91% de efectividad

