Kervin Arriaga lo consigue: Honduras pone a Centramérica a sus pies con un logro que nadie más puede ostentar

Kervin Fabián Arriaga Villanueva (27 años) se convirtió en nuevo jugador del Levante de la Liga Española. Sin jugar el hondureño ya ha roto récords y se suma uno más.

“El Misilito” ha generado mucha expecativa en España por su gran paso por el Real Zaragoza de segunda división y ahora en primera esperan que de el salto de calidad.

ver también Edrick Menjívar y la oferta de su vida: la decisión que tomó el arquero de Olimpia con gigante de América

Ahora bien, nadie en Centroamérica esperaba la noticia que brinda el volante de titular de la selección de Honduras.

Publicidad

Publicidad

¿Qué marca ha impuesto Kervin Arriaga sin jugar un tan solo minuto con el Levante de España?

Resulta y acontence que Kervin Fabián es el único centroamericano en la Liga Española.

Sí, el hondureño puede presumir de un logro que ni Costa Rica, Panamá, El Salvador, Guatemala o Nicaragua tienen.

Con 27 años se convierte en una gran responsabilidad para el catracho. El dato fue corroborado en la página oficial de Transfermarkt, que detalla cada uno de los extranjeros de La Liga.

Publicidad

El mayor número de foráneos los tiene Francia y Argentina con 19 cada uno, los sigue Uruguay (13), Marruecos y Brasil (11).

Publicidad

Kervin Arriaga es el único centroamericano en una liga top de Europa.

Publicidad

No todo es felicidad para Kervin Arriaga

Levante ha confirmado que Kervin Arriaga está lesionado. El volante ha sido sometido a diversas pruebas médicas donde se confirmó que sufre una lesión en el recto femoral de la pierna izquierda.

El cuadro “Granota” inicia la temporada en la Primera División de España dentro de 10 días ante Alavés como visitante.

Publicidad

Publicidad

ver también No es Motagua: el equipo de Centroamérica que se postula al fichaje de Rubilio Castillo

Lo que se espera es que Kervin no esté en las primeras jornadas de la Liga Española hasta que su recuperación sea completa.