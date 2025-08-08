“Estamos esperando que conteste”: el grande de Centroamérica que ya le ofreció contrato a Rubilio Castillo

Rubilio Castillo tiene que definir su futuro en los próximos días, el jugador que rescindió contrato en Colombia espera volver a las canchas lo más pronto.

Para eso, uno de los equipos interesados ya está esperando respuesta del delantero para que se defina su destino lo más pronto posible.

ver también ¿Traiciona a Motagua? Rubilio Castillo confirma la respuesta sobre si desea jugar en Olimpia tras ser agente libre

¿Qué grande de Centroamérica quiere a Rubilio Castillo?

Se trata de Motagua, el conjunto azul se pronunció sobre la situación del goleador y muestran el firme deseo de contar con sus servicios.

Publicidad

Publicidad

“Desde el inicio del torneo yo le escribí, cuál eran sus planes y me dijo que tenía contrato, hace dos semanas le volví a consultar y me dijo que quedaría libre, volví a hablar con él y se le hizo una oferta de parte de la junta directiva y estamos a la espera que nos conteste, se le ofreció un año de contrato, ese es el tema con Rubilio, esperamos sea para el bien de Motagua y competir al alto nivel”, dijo el director deportivo de Motagua, Emilio Izaguirre.

Al ser consultado que hasta cuando tiene límite Rubilio para contestar al oferta de Motagua, fue claro.

Publicidad

“Nosotros estamos en pláticas con él y esperamos que sea el que nos responda, nos haga una contrapropuesta, nosotros lo hablemos, porque tenemos el problemita que se nos informó que debía una sanción de cuatro partidos, estamos a la espera, nos confirmó la Federación y la abogada a cargo de la suspensiones que debe cumplir los cuatro partidos en Honduras, él tiene conocimiento de eso y estamos a la espera de ver si se le puede reducir, el campeonato avanza rápido y no queremos que acepte la oferta para resolver lo de él”.

Publicidad

ver también No es Motagua: el equipo de Centroamérica que se postula al fichaje de Rubilio Castillo

El sentimiento de Rubilio por Motagua puede ser la clave: “Estamos para trabajar por Motagua, hacer lo mejor para el equipo, el equipo tiene un presupuesto, no nos podemos pasar, lo más importante es y siempre será Motagua, nosotros respetamos a cada jugador y tratamos que el jugador se sienta comodo y lo más importante es Motagua, esperamos que venga a sudar la camiseta, a competir y darlo todo por el equipo, es una leyenda del equipo”.