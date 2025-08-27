Es tendencia:
Confirmado por la Premier League: Honduras recibe la notificación que estaba esperando para las Eliminatorias de Concacaf

Honduras lo estaba esperando para las Eliminatorias de Concacaf y ya fue notificado desde la Premier League y otras ligas del mundo.

Por Alvaro De La Rocha

La selecciones de Honduras y Costa Rica ya fueron notificadas.
La selecciones de Honduras y Costa Rica ya fueron notificadas.

La selecciones de Honduras y Costa Rica estaban esperando una notificación que ya fue dada y trae noticias desde la Premier League.

La escuadra de Haití dio a conocer su convocatoria para enfrentar primero a los catrachos y después a los ticos en las Eliminatorias de Concacaf.

Fantasma Figueroa confirma con Nicaragua la noticia que Costa Rica y Honduras tanto querían escuchar para las Eliminatorias de Concacaf

Lo que sorprende a todos es que tiene jugador de primer nivel como Jean Ricner Bellegarde, jugador que milita en el Wolverhampton de la Premier League de Inglaterra.

Además, cuenta con Jean Picault, compañero de Lionel Messi y David Ruiz en el Inter Miami. Un atacante que hace mucho daño.

La convocatoria de Haití para enfrentar a Honduras y Costa Rica

PORTEROS
Johnny Placide – SC Bastia
Alexandre Pierre – FC Sochaux
Garissone Innocent – Riteriai

DEFENSAS
Carlens Arcus – Angers SCO
Martin Expérience – AS Nancy
Markhus Lacroix – Colorado Springs FC
Ricardo Adé – LDU Quito
Jean-Kévin Duverne – FC Nantes
Garven Metusala – Colorado Springs FC
Keeto Thermoncy – BSC Young Boys U-19

VOLANTES
Christopher Attys – Calcio Lecco 1912
Danley Jean Jacques – Philadelphia Union
Leverton Pierre – Vizela
Carl-Fred Sainté – Phoenix Rising FC
Jerry Desdunes – AV Alta FC
Jean Ricner Bellegarde – Wolverhampton
Théo Michel – CD Ibiza

DELANTEROS
Don Deedson Louicius – FC Dallas
Fabrice-Jean Picault – Inter Miami
Duckens Nazon – Esteghlal Football Club
Frantzdy Pierrot – AEK Athens
Yassin Fortuné – Vizela
Ruben Providence – Almere City

El entrenador Sébastien Migné quiere dar la gran sorpresa, primero enfrentará Honduras en el Estadio Ergilio Hato el 05 de septiembre.

Luego visitará a Costa Rica el 09 del mismo mes para su segundo partido, los haitianos quieren dar el gran batacazo en las Eliminatorias.

