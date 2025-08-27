Confirmado por la Premier League: Honduras recibe la notificación que estaba esperando para las Eliminatorias de Concacaf

La selecciones de Honduras y Costa Rica estaban esperando una notificación que ya fue dada y trae noticias desde la Premier League.

La escuadra de Haití dio a conocer su convocatoria para enfrentar primero a los catrachos y después a los ticos en las Eliminatorias de Concacaf.

Lo que sorprende a todos es que tiene jugador de primer nivel como Jean Ricner Bellegarde, jugador que milita en el Wolverhampton de la Premier League de Inglaterra.

Además, cuenta con Jean Picault, compañero de Lionel Messi y David Ruiz en el Inter Miami. Un atacante que hace mucho daño.

La convocatoria de Haití para enfrentar a Honduras y Costa Rica

PORTEROS

Johnny Placide – SC Bastia

Alexandre Pierre – FC Sochaux

Garissone Innocent – Riteriai

DEFENSAS

Carlens Arcus – Angers SCO

Martin Expérience – AS Nancy

Markhus Lacroix – Colorado Springs FC

Ricardo Adé – LDU Quito

Jean-Kévin Duverne – FC Nantes

Garven Metusala – Colorado Springs FC

Keeto Thermoncy – BSC Young Boys U-19

VOLANTES

Christopher Attys – Calcio Lecco 1912

Danley Jean Jacques – Philadelphia Union

Leverton Pierre – Vizela

Carl-Fred Sainté – Phoenix Rising FC

Jerry Desdunes – AV Alta FC

Jean Ricner Bellegarde – Wolverhampton

Théo Michel – CD Ibiza

DELANTEROS

Don Deedson Louicius – FC Dallas

Fabrice-Jean Picault – Inter Miami

Duckens Nazon – Esteghlal Football Club

Frantzdy Pierrot – AEK Athens

Yassin Fortuné – Vizela

Ruben Providence – Almere City

El entrenador Sébastien Migné quiere dar la gran sorpresa, primero enfrentará Honduras en el Estadio Ergilio Hato el 05 de septiembre.

Luego visitará a Costa Rica el 09 del mismo mes para su segundo partido, los haitianos quieren dar el gran batacazo en las Eliminatorias.