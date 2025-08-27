Confirmado por la Premier League: Honduras recibe la notificación que estaba esperando para las Eliminatorias de Concacaf

La selecciones de Honduras y Costa Rica estaban esperando una notificación que ya fue dada y trae noticias desde la Premier League.
La escuadra de Haití dio a conocer su convocatoria para enfrentar primero a los catrachos y después a los ticos en las Eliminatorias de Concacaf.
ver también
Fantasma Figueroa confirma con Nicaragua la noticia que Costa Rica y Honduras tanto querían escuchar para las Eliminatorias de Concacaf
Lo que sorprende a todos es que tiene jugador de primer nivel como Jean Ricner Bellegarde, jugador que milita en el Wolverhampton de la Premier League de Inglaterra.
Además, cuenta con Jean Picault, compañero de Lionel Messi y David Ruiz en el Inter Miami. Un atacante que hace mucho daño.
La convocatoria de Haití para enfrentar a Honduras y Costa Rica
PORTEROS
Johnny Placide – SC Bastia
Alexandre Pierre – FC Sochaux
Garissone Innocent – Riteriai
DEFENSAS
Carlens Arcus – Angers SCO
Martin Expérience – AS Nancy
Markhus Lacroix – Colorado Springs FC
Ricardo Adé – LDU Quito
Jean-Kévin Duverne – FC Nantes
Garven Metusala – Colorado Springs FC
Keeto Thermoncy – BSC Young Boys U-19
VOLANTES
Christopher Attys – Calcio Lecco 1912
Danley Jean Jacques – Philadelphia Union
Leverton Pierre – Vizela
Carl-Fred Sainté – Phoenix Rising FC
Jerry Desdunes – AV Alta FC
Jean Ricner Bellegarde – Wolverhampton
Théo Michel – CD Ibiza
DELANTEROS
Don Deedson Louicius – FC Dallas
Fabrice-Jean Picault – Inter Miami
Duckens Nazon – Esteghlal Football Club
Frantzdy Pierrot – AEK Athens
Yassin Fortuné – Vizela
Ruben Providence – Almere City
El entrenador Sébastien Migné quiere dar la gran sorpresa, primero enfrentará Honduras en el Estadio Ergilio Hato el 05 de septiembre.
ver también
Se recuperó a tiempo pero Reinaldo Rueda decidió borrarlo; legionario de Honduras queda fuera de la Eliminatoria
Luego visitará a Costa Rica el 09 del mismo mes para su segundo partido, los haitianos quieren dar el gran batacazo en las Eliminatorias.