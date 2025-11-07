Técnico de Levante explota por Kervin Arriaga y señala al culpable de todo antes de jugarse el pase al Mundial 2026 con Honduras

Kervin Arriaga y Levante juegan este fin de semana por la jornada 12 de la Liga Española ante el Atlético de Madrid. Los “Granotas” buscan salir de la zona baja de la tabla de posiciones antes de que el “Misilito” antienda la convocatoria de Reinaldo Rueda en la selección de Honduras.

La Bicolor se juega el pase a la Copa del Mundo en la visita aNicaragua (13 de noviembre) y Costa Rica (18 de noviembre), en sus manos está la clasificación y Arriaga es sumamente importante para conseguir el gran objetivo.

Julián Calero, técnico del Levante, estuvo en conferencia de prensa antes de medirse al Atlético y se quejó de un tema que tiene preocupado para la doble fecha FIFA.

La pregunta que molestó a Julián Calero sobre Kervin Arriaga

“Tengo entendido que Kervin llegaría un día antes previo al derbi (contra Valencia), ¿qué planes tiene sobre eso?”, le preguntaron a Calero.

“El plan es volverle a insistir a LaLiga si le parece bien que un jugador nos llegue un jueves por la noche y tenga que jugar el viernes por la noche. Si a LaLiga le parece bien, pues a mí también me parece bien”, respondió el DT con bastante ironía.

Y explotó: “Si cree que es la forma de proteger la competición, con jugadores internacionales que van a venir en el último día y que no van a poder estar a su nivel… si eso es la manera de proteger la competición, estoy también de acuerdo”, sostuvo.

Calero señaló a la Liga Española como el máximo culpable de que Kervin Arriaga tenga esta situación, ya que desde antes se pudo haber cambiado el horario y fecha del partido.

“Lo que más preocupa es que mis jugadores lleguen sanos y ver si pueden disputar algunos minutos. Kervin aterriza aquí el jueves a las 5:10 en Valencia y jugamos el viernes por la tarde. Viene de dos partidos internacionales y de 20 mil kilómetros. Si es lo correcto, entonces soy yo el que está equivocado. Tenemos que cuidar la competición y los jugsdores”.

El partido es importante para Levante, ya que ambos equipos (junto) a Valencia están en la zona baja, y a parte es el derbi de la ciudad.

“Voy a intentar ver cuando llegue el momento si soy capaz de tener a algunos disponibles, sino jugarán los que tengan que jugar. Por ahora lo que más me preocupa es el partido de mañana contra el Atlético”.

Arriaga es titular en la selección de Honduras y Levante sabe que va a jugar todo para conseguir el boleto a la Copa del Mundo.