Atlético de Madrid vs. Levante: ¿A qué hora y dónde ver a Kervin Arriaga contra Julián Álvarez? La Liga EA Sports 2025-26

Atlético de Madrid recibe al levante de Kervin Arriaga por la jornada 12 de La Liga EA Sports 2025-26.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Kervin Arriaga se mide contra el campeón del mundo Julián Álvarez.
Kervin Arriaga se mide contra el campeón del mundo Julián Álvarez.

Kervin Arriaga ya enfrentó al Real Madrid y ahora lo hará contra el Atlético: “Estos son precisamente los partidos que todos queremos jugar, aquellos en los que uno demuestra su valía. Nos dejaremos la piel para afrontar este partido de la mejor manera posible y sumar puntos, porque eso es lo que todos y cada uno de nosotros deseamos”.

Con esas palabras del “Misilito” Levante se mete al Metrolitano por la jornada 12 de La Liga EA Sports 2025-26.

¿Cuándo y a qué hora ver a Atlético de Madrid vs. Levante por la La Liga EA Sports 2025-26?

Atlético de Madrid jugará contra el Levante el sábado 08 de noviembre a las 11:30 de la mañana en Centroamérica (12:30 pm de Panamá y 6:30 p.m en España).

¿Dónde ver EN VIVO el Atlético vs. Levante por la La Liga EA Sports 2025-26?

Disfruta del partido en directo por televisión a través de Movistar Plus+ La Liga. En Honduras puedes pagar el plan VIX de Tigo Sports.

¿Cómo llega Atlético de Madrid?

Los dirigidos del Cholo Simeone vienen de golear 3-0 a Sevilla y se ubican en el cuarto lugar de la tabla de posiciones con 22 unidades. Su gran figura es Julián Álvarez que lleva 7 anotaciones en la temporada.

¿Cómo llega Levante?

La escuadra que lidera Julián Calero llega tras ser derrotado 1-2 ante Celta de Vigo, a pesar del gol de Kervin Arriaga no pudieron sumar los tres puntos y se ubican en el lugar 16 de la clasificación, luchando por no caer en zona de descenso.

Alineaciones probables

Atlético de Madrid: Oblak – Marcos Llorente – Giménez – Hancko – Ruggeri – Koke – Barrios – Giuliano – Baena – Julián Álvarez – Sorloth.

Levante UD: Ryan – Toljan – Elgezábal – Matias Moreno – Dela o Matturro – Manu Sánchez – Olasagasti – Kervin Arriaga – Brugui – Carlos Álvarez – Etta Eyong.

