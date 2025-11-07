Atlético de Madrid vs. Levante: ¿A qué hora y dónde ver a Kervin Arriaga contra Julián Álvarez? La Liga EA Sports 2025-26

Kervin Arriaga ya enfrentó al Real Madrid y ahora lo hará contra el Atlético: “Estos son precisamente los partidos que todos queremos jugar, aquellos en los que uno demuestra su valía. Nos dejaremos la piel para afrontar este partido de la mejor manera posible y sumar puntos, porque eso es lo que todos y cada uno de nosotros deseamos”.

Con esas palabras del “Misilito” Levante se mete al Metrolitano por la jornada 12 de La Liga EA Sports 2025-26.

¿Cuándo y a qué hora ver a Atlético de Madrid vs. Levante por la La Liga EA Sports 2025-26?

Atlético de Madrid jugará contra el Levante el sábado 08 de noviembre a las 11:30 de la mañana en Centroamérica (12:30 pm de Panamá y 6:30 p.m en España).

¿Dónde ver EN VIVO el Atlético vs. Levante por la La Liga EA Sports 2025-26?

Disfruta del partido en directo por televisión a través de Movistar Plus+ La Liga. En Honduras puedes pagar el plan VIX de Tigo Sports.

¿Cómo llega Atlético de Madrid?

Los dirigidos del Cholo Simeone vienen de golear 3-0 a Sevilla y se ubican en el cuarto lugar de la tabla de posiciones con 22 unidades. Su gran figura es Julián Álvarez que lleva 7 anotaciones en la temporada.

¿Cómo llega Levante?

La escuadra que lidera Julián Calero llega tras ser derrotado 1-2 ante Celta de Vigo, a pesar del gol de Kervin Arriaga no pudieron sumar los tres puntos y se ubican en el lugar 16 de la clasificación, luchando por no caer en zona de descenso.

Alineaciones probables

Atlético de Madrid: Oblak – Marcos Llorente – Giménez – Hancko – Ruggeri – Koke – Barrios – Giuliano – Baena – Julián Álvarez – Sorloth.

Levante UD: Ryan – Toljan – Elgezábal – Matias Moreno – Dela o Matturro – Manu Sánchez – Olasagasti – Kervin Arriaga – Brugui – Carlos Álvarez – Etta Eyong.

