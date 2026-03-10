Es tendencia:
Golpe para Olimpia: el feroz castigo confirmado a Yustin Arboleda tras polémica contra árbitros de Honduras

Olimpia no pasa por un buen momento y ahora recibe la peor noticia sobre el castigo que tendrá que cumplir Yustin Arboleda en el Clausura 2026.

José Rodas

Yustin Arboleda tendrá que cumplir un severo castigo con Olimpia. Foto: Grupo Opsa.
Yustin Arboleda tendrá que enfrentar las consecuencias de sus acciones tras salir expulsado por doble amarilla en el juego Olimpia vs. Real España que culminó con empate (1-1) en el estadio Nacional “Chelato” Uclés.

“Una vez finalizado el partido el jugador Yustin Arboleda me confrontó a mi y a mi equipo arbitral desde el ingreso al túnel hasta llegar a los camerinos diciendo: ‘Son unos mediocres, tienen miedo de pitarle al Olimpia, no sirven. Siempre es la misma m… con ustedes, siempre joden ustedes”, escribió el árbitro Nelson Salgado en el acta.

En ese contexto, la Comisión de Disciplina de la Liga Nacional decidió suspender al honduro-colombiano con cuatro partidos y una multa de 20 mil lempiras, según conoció Fútbol Centroamérica.  

Confirmado el castigo, Arboleda no podrá estar presente en los juegos ante Platense, Génesis, Olancho FC y Juticalpa; impactando directamente a su equipo que no atraviesa por buen momento.

Es decir que Yustin Arboleda podrá volver con Olimpia hasta la jornada 15; aunque no se conoce el rival ya que la Liga Nacional no ha confirmado el calendario de esa fecha del Clausura 2026.

Entre tanto, Olimpia marcha en la quinta posición de la tabla con 12 puntos alcanzados en tres partidos ganados, tres derrotas y misma cantidad de derrotas.

