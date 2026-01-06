“¡Bienvenido!”: Manfred Ugalde recibe la confirmación que tanto anhelaba para su 2026 en Europa

Manfred Ugalde viene de cerrar un semestre lejos de su mejor versión defendiendo el uniforme del Spartak de Moscú. El delantero costarricense de 23 años registró cuatro anotaciones en 17 partidos de la Liga Premier de Rusia, cifras que quedaron muy por debajo de los 17 goles con los que había sido el máximo artillero del campeonato anterior.

Buena parte de esta caída en su producción ofensiva se explicó por las decisiones del entonces entrenador Dejan Stanković, quien comenzó la temporada relegándolo al banco de suplentes y, aun cuando era titular, solía sustituirlo promediando la segunda mitad de los encuentros. Un contexto que nunca terminó de favorecer al legionario.

Manfred Ugalde tiene nuevo DT en Rusia

El escenario comenzó a cambiar a fines de 2025, cuando el ex futbolista serbio fue despedido por los malos resultados. Y este martes llegó la confirmación que Ugalde tanto esperaba: el club moscovita anunció a su nuevo entrenador.

El nuevo DT del Spartak de Moscú (Instagram):

“Oficial: Juan Carlos Carcedo es el nuevo entrenador del Spartak. ¡Bienvenido de nuevo a Spartacus, Juan Carlos!”, informó la institución, marcando el regreso del técnico español que fue asistente de Unai Emery en 2012.

“Es un sueño hecho realidad para Ugalde”

El ADN de los equipos de Carcedo, que llega proveniente del Pafos de Chipre, es bien conocido a lo largo de Europa: presión alta, intensidad constante y ataques rápidos durante los 90 minutos. Un estilo que parece encajar de manera ideal con las características del delantero tico.

En ese sentido, el medio Football 24 aseguró que la llegada del nuevo DT “es un sueño hecho realidad para Manfred Ugalde”. “El costarricense fichó por el Spartak con el currículum de uno de los mejores delanteros de presión del mundo. Todo encaja: Manfred tendrá el entrenador perfecto para sus características”, subrayaron desde el portal ruso.

Este pronóstico se apoya en datos concretos: en 2024, un estudio del CIES Football Observatory ubicó al ex Deportivo Saprissa como el segundo delantero con mejor rendimiento defensivo a nivel mundial.