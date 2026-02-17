Es tendencia:
“Lo menospreciaron”: revelan que Olimpia rechazó tenerlo y el jugador tomó la peor venganza

Hace unos días fue el verdugo de Olimpia y ahora revelan que el León pudo tenerlo en su equipo, pero lo rechazaron.

José Rodas

José Rodas

Luis Hernández se vengó del Olimpia tras su golazo en el triunfo del Victoria.
Luis Hernández se vengó del Olimpia tras su golazo en el triunfo del Victoria.

Olimpia sufrió su primera derrota del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras y fue ante el Victoria. La jornada 5 vio como el León cedió sus primeros puntos en La Ceiba.

La Jaiba hizo respetar su condición de local y el tanto de Jorge Benguché no fue suficiente para los goles que marcaron Luis Hernández y Rolando Blackburn.

El primero gol fue de Hernández, gracias a una excelente ejecución de tiro libre, pero lo que llama la atención no fue esto, si no la historia que hay detrás de él.

Luis, de 18 años, es un nuevo talento emergente del fútbol hondureño, pero lo que llamó la atención es que no surgió de las categorías inferiores del Victoria sino del Olimpia.

La historia de Luis Hernández, jugador que Olimpia rechazó

Durante su etapa más joven, el volante estuvo en las filas de Olimpia, pero como indica el periodista Manfredo Reyes, lo “menospreciaron”.

“El mismo chico que le anotó al Olimpia, fue parte de las menores del equipo merengue aca en La Ceiba, los blancos menospreciaron ese talento y el Victoria se quedó con él”.

Manfredo también dio a conocer un video donde Hernández marcaba un golazo de tiro libre con la camisa de Olimpia cuando tenía 14 años.

Luis Hernández es un talento a tener en cuenta en el fútbol hondureño, ya que con 18 años ha mostrado tener grandes condiciones.

