Acá cómo quedó el auto: Droopy Gómez más tres jugadores de Motagua sufren terrible accidente y este es su estado de salud

Cuatro jugadores de Motagua han sufrido un aparatoso accidente luego del entrenamiento de este miércoles 18 de febrero.

En horas de la noche, Motagua informó que Rodrigo ‘Droopy’ Gómez, Emilio Izaguirre Jr, Luis Garibaldi y Fredy Díaz fueron los involucrados.

En un comunicado a la prensa catracha, Motagua aseguró que los jugadores están bien y que solo fueron daños materiales los que se sufrieron.

La información que comparte el mismo club es que un vehículo pesado le quitó el derecho de vía al automotor conducido por Rodrigo Gómez, provocando un accidente de tránsito.

Comunicado de Motagua sobre los jugadores que sufrieron el accidente

“Les informo que hace unas horas mientras regresaban del entrenamiento del club, un vehículo pesado le quitó el derecho de vía al automotor conducido por Rodrigo “Droopy” Gómez, provocando un accidente de tránsito.

Gómez, era acompañado por sus compañeros Emilio Izaguirre Jr, Luis Garibaldi y Fredy Díaz.

Afortunadamente solo hubo daños materiales y todos los integrantes del club están en óptimas condiciones”.

