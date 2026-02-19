El gesto del Fantasma Figueroa que no sentó bien luego del triunfo de Comunicaciones ante Mictlán

Comunicaciones consiguió un triunfo vital al imponerse 2-1 sobre Deportivo Mictlán en la séptima jornada del Torneo Clausura 2026, resultado que le permite tomar un respiro en su lucha por alejarse de la zona del descenso. Los albos sumaron tres puntos de oro en un momento clave del campeonato, donde cada resultado puede marcar el rumbo de la temporada.

Sin embargo, la nota negativa volvió a tener como protagonista al técnico chileno Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa. Tras el encuentro, se esperaba su presencia en la conferencia de prensa, pero fiel a su apodo, el estratega desapareció y brilló por su ausencia, delegando la atención a los jugadores Omar Duarte y Dairon Reyes.

No es la primera vez que ocurre. Figueroa repitió la conducta mostrada hace dos fechas, cuando tampoco compareció ante los medios tras el partido disputado en el Carlos Salazar Hijo de Mazatenango. Además, ha evitado declaraciones luego de compromisos en condición de visitante, generando incomodidad en el entorno crema.

El entrenador sudamericano se ha caracterizado por su perfil polémico a lo largo de su carrera, y su etapa en Guatemala no ha sido la excepción. Recientemente protagonizó un cruce verbal con periodistas en Quetzaltenango, luego del duelo ante Xelajú, episodio tras el cual ha optado por guardar silencio.

Mientras tanto, en lo estrictamente deportivo, Comunicaciones se enfoca en mantener la racha positiva que le permita consolidarse fuera de la zona roja. El equipo mostró carácter ante Mictlán y ahora busca regularidad en un tramo decisivo del certamen.

El próximo reto será frente a Aurora, antes de encarar una nueva edición del Clásico Nacional ante Municipal el miércoles. Un partido de alta tensión donde no solo se jugarán puntos importantes, sino también la expectativa de que El Fantasma Figueroa reaparezca ante los medios y enfrente las preguntas que siguen en el aire.

