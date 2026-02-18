No hay marcha atrás: Olimpia confirma el cambio que Motagua no esperaba para el Clásico en Honduras

La Liga Nacional de Honduras ha hecho oficiales los horarios para los partidos de la séptima fecha del Clausura 2026 y Olimpia presenta un cambio.

El León lo ha hecho oficial para el Clásico ante Motagua, el primero oficial 2026 y donde se juegan ser el perseguidor del Real España de Jeaustin Campos.

Olimpia vs Motagua estaba programado para las 5:15 de la tarde ha cambiado y ambas aficiones ya conocen el cambio.

¿A qué hora se jugará el Clásico entre Olimpia y Motagua?

La nueva hora del Clásico capitalino es a las 6:00 de la tarde del domingo 22 de febrero y se jugará en el estadio Nacional Chelato Uclés.

Solo el horario de este partido ha cambiado para la jornada 7, los otros restantes se encuentran igual.

De momento, el Real España de Jeaustin Campos lidera la tabla de posiciones del campeonato con 14 puntos, sacándole cinco de ventaja al segundo, Motagua.

La jornada 7 se disputará así:

Viernes 20 de febrero

7:00 PM Real España vs Lobos UPNFM – Estadio Morazán

Sábado 21 de febrero

5:15 PM Olancho FC vs Marathón – Estadio Juan Ramón Brevé Vargas

7:30 PM CD Choloma vs Victoria – Estadio Rubén Deras

Domingo 22 de febrero

3:00 PM Platense vs Juticalpa FC – Estadio Excélsior

6:00 PM Olimpia vs Motagua – Estadio Nacional Chelato Uclés

