Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

No hay marcha atrás: Olimpia confirma el cambio que Motagua no esperaba para el Clásico en Honduras

Olimpia ha confirmado un cambio que los aficionados deben tomar nota para el primer Clásico oficial de 2026.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
La Liga Nacional de Honduras también ha confirmado la noticia.
La Liga Nacional de Honduras también ha confirmado la noticia.

La Liga Nacional de Honduras ha hecho oficiales los horarios para los partidos de la séptima fecha del Clausura 2026 y Olimpia presenta un cambio.

El León lo ha hecho oficial para el Clásico ante Motagua, el primero oficial 2026 y donde se juegan ser el perseguidor del Real España de Jeaustin Campos.

Luego del 6-1 de LAFC: Real España tomó rotunda decisión con Jeaustin Campos tras ser humillado en Concacaf

ver también

Luego del 6-1 de LAFC: Real España tomó rotunda decisión con Jeaustin Campos tras ser humillado en Concacaf

Olimpia vs Motagua estaba programado para las 5:15 de la tarde ha cambiado y ambas aficiones ya conocen el cambio.

¿A qué hora se jugará el Clásico entre Olimpia y Motagua?

La nueva hora del Clásico capitalino es a las 6:00 de la tarde del domingo 22 de febrero y se jugará en el estadio Nacional Chelato Uclés.

Solo el horario de este partido ha cambiado para la jornada 7, los otros restantes se encuentran igual.

De momento, el Real España de Jeaustin Campos lidera la tabla de posiciones del campeonato con 14 puntos, sacándole cinco de ventaja al segundo, Motagua.

Publicidad
Ya es oficial: Santos Laguna confirma la noticia que cambia todo para el regreso de Choco Lozano

ver también

Ya es oficial: Santos Laguna confirma la noticia que cambia todo para el regreso de Choco Lozano

La jornada 7 se disputará así:

Viernes 20 de febrero
7:00 PM Real España vs Lobos UPNFM – Estadio Morazán

Sábado 21 de febrero
5:15 PM Olancho FC vs Marathón – Estadio Juan Ramón Brevé Vargas
7:30 PM CD Choloma vs Victoria – Estadio Rubén Deras

Domingo 22 de febrero
3:00 PM Platense vs Juticalpa FC – Estadio Excélsior
6:00 PM Olimpia vs Motagua – Estadio Nacional Chelato Uclés

Publicidad
Tweet placeholder

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Acá cómo quedó el auto: Droopy Gómez más tres jugadores de Motagua sufren terrible accidente
Honduras

Acá cómo quedó el auto: Droopy Gómez más tres jugadores de Motagua sufren terrible accidente

Rubilio Castillo mostró a Motagua con 3 palabras su postura sobre la polémica de Henry Figueroa en Honduras
Honduras

Rubilio Castillo mostró a Motagua con 3 palabras su postura sobre la polémica de Henry Figueroa en Honduras

Tras los billetazos: Henry Figueroa manda la respuesta que Motagua tanto estaba esperando
Honduras

Tras los billetazos: Henry Figueroa manda la respuesta que Motagua tanto estaba esperando

Medford sonríe en la previa al Clásico Nacional
Deportivo Saprissa

Medford sonríe en la previa al Clásico Nacional

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo