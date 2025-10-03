Temor por Kervin Arriaga: la noticia que pone en aprietos a Reinaldo Rueda antes de que Honduras reciba a Costa Rica

La Selección de Honduras ya está lista para afrontar sus próximos compromisos en la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf, donde enfrentará a Costa Rica y Haití en la Fecha FIFA de octubre. El entrenador Reinaldo Rueda reveló su lista de convocados y una de las principales novedades es la presencia de Kervin Arriaga, pieza clave en el esquema de la H.

El volante, conocido como el Misilito, también atraviesa un gran momento con el Levante de España, club que ya recibió la notificación oficial para que el jugador se integre a la concentración hondureña. La expectativa en el entorno catracho es alta, pues Arriaga se ha consolidado como uno de los futbolistas más regulares en Europa y ahora será determinante en los duelos de clasificación.

Sin embargo, en el Levante también hay cierto temor. El técnico Julián Calero se mostró satisfecho por el nivel mostrado por Arriaga y por su convocatoria, pero admitió que existe preocupación por una posible lesión durante su participación con la selección. “Que el Levante tenga internacionales es una buena noticia, eso dice que son jugadores de nivel. Solo pido que vuelva sano”, declaró el estratega español.

Antes de viajar a Centroamérica, Arriaga disputará el duelo de liga contra el Real Oviedo en el estadio Carlos Tartiere. Tras ese compromiso, el mediocampista emprenderá vuelo hacia Honduras para ponerse a disposición de Reinaldo Rueda y unirse a los entrenamientos con el resto del plantel.

Kervin Arriaga se unirá a Honduras

Los catrachos afrontan una prueba decisiva en esta ventana internacional. Los puntos en juego contra Costa Rica y Haití serán fundamentales para mantener vivas las aspiraciones de llegar al Mundial 2026, un objetivo que la afición hondureña espera ver cumplido tras varios intentos fallidos.

Con un equipo renovado y la experiencia de jugadores como Arriaga, Honduras buscará dar un paso firme en su camino hacia la Copa del Mundo. La confianza está depositada en el trabajo de Reinaldo Rueda, pero también en la capacidad de sus referentes de marcar la diferencia en partidos de alto voltaje.