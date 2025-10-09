“Son jodidos”: Reinaldo Rueda no soportó más y se fue en contra de la prensa hondureña; este mensaje dejó a Costa Rica

Honduras no pudo aprovechar su condición de local y no pasó del empate 0-0 ante Costa Rica por la jornada 3 de las Eliminatorias de Concacaf camino al Mundial 2026.

La Bicolor llegó a 5 puntos en la tabla de posiciones y quedó igualado con Haití, ya que los caribeños golearon 0-3 de visita a Nicaragua.

El empate es amargo para Honduras porque perdió dos unidades en casa y Reinaldo Rueda dio sus valoraciones en conferencia de prensa. Así analizó el pinchazo.

¿Qué dijo Reinaldo Rueda tras empatar con Costa Rica?

“Sabíamos que sería un partido cerrado y así se presentó por las características del rival, hoy vimos que ellos salieron con 5 defensores centrales, no utilizaron los carrileros en laterales”, comenzó diciendo del juego de Costa Rica.

Rueda es claro y conocedor de este tipo de partidos, aseguró: “Cada vez se hace más difícil ganar de local. Nos faltó agresividad con el balón, nos costó llegar con más claridad”.

Y volvió a tocar el tema del plantamiento del Piojo Herrera: “No encontramos espacios, la defensa rival siempre referenció bien donde iba el balón, son jugadores fuertes, de calidad que militan en el exterior”.

Siguió con la frase que más impacta a Honduras: “Costa Rica es un equipo muy jodido, utilizó jugadores que van muy bien en el juego aéreo y nos controlaron, es un equipo con huella, que tiene oficio”.

Para Rueda la prensa local está haciendo mucho drama tras el empate ante Costa Rica, pero no está perdido, todo depende de ellos mismos para clasificar al Mundial.

“Se está haciendo mucho drama, sabemos que todos querían la victoria y tenemos rabia, pero jugamos ante un gran rival, era un partido complicado, fácilmente pudimos haber perdido, de haber sucedido eso no sé que hubiera pasado acá”.

Y cerró: “Este grupo está siendo muy disputado, hoy enfrentamos a un equipo fuerte físicamente, se va a definir hasta la última fecha”.

Ahora Honduras le toca jugarse todo ante Haití y la victoria es vital para las aspiraciones de la Bicolor camino al Mundial 2026.

