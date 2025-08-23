“Sin duda”: Carlos Costly sorprende a toda Honduras con la sentencia que da sobre Mathías Vázquez

Carlo Costly es una voz autorizada para hablar de la selección y Liga Nacional de Honduras. El “Cocherito” es una leyenda de época en el país.

Costly se ha metido a un debate luego de unas declaraciones de Emilio Izaguirre, ex compañero en la Bicolor y director deportivo de Motagua.

ver también “Crean situaciones que son mentiras”: Rubilio Castillo señala el culpable por el cual rechazó jugar en este grande de Centroamérica

Izaguirre aseguró que “Mathías Vázquez tiene cosas de Carlo Costly, se parecen mucho en el físico y en los futbolístico”.

Publicidad

Publicidad

“Tiene el mismo perfil de Costly, zurdo alto y bueno en el juego aéreo, irá creciendo. Yo estuve a los 19 años en la Selección de Reinaldo Rueda y aproveché la oportunidad. Uno de joven se motiva y trabajo para eso”, dijo Emilio hace unos meses.

Ahora, Carlo Costly ha enviado una respuesta a esta comparación en sus redes sociales, a muchos los sorprendió.

Publicidad

La sentencia de Carlo Costly a Mathías Vázquez

“Con características diferentes, pero sin dudas Mathías Vázquez será un gran jugador”, fue lo que escribió en su cuenta oficial de Facebook.

Publicidad

ver también “Me hice cargo”: pagó 150 mil dólares para salir de Motagua y se marchó a club que dirige leyenda de Olimpia

Mathías viene marcando goles con Motagua y busca hacer su propia historia como lo hizo Diego Vázquez, que primero vivió de ser jugador y se convirtió en leyenda como técnico.