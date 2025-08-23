Es tendencia:
“Sin duda”: Carlos Costly sorprende a toda Honduras con la sentencia que da sobre Mathías Vázquez

La leyenda de Honduras habló sobre el joven delantero de Motagua que está dando mucho de qué hablar en la Liga Nacional.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Carlo Costly dijo lo que nadie esperaba de Matías Vázquez.
Carlo Costly es una voz autorizada para hablar de la selección y Liga Nacional de Honduras. El “Cocherito” es una leyenda de época en el país.

Costly se ha metido a un debate luego de unas declaraciones de Emilio Izaguirre, ex compañero en la Bicolor y director deportivo de Motagua.

Izaguirre aseguró que “Mathías Vázquez tiene cosas de Carlo Costly, se parecen mucho en el físico y en los futbolístico”.

“Tiene el mismo perfil de Costly, zurdo alto y bueno en el juego aéreo, irá creciendo. Yo estuve a los 19 años en la Selección de Reinaldo Rueda y aproveché la oportunidad. Uno de joven se motiva y trabajo para eso”, dijo Emilio hace unos meses.

Ahora, Carlo Costly ha enviado una respuesta a esta comparación en sus redes sociales, a muchos los sorprendió.

La sentencia de Carlo Costly a Mathías Vázquez

“Con características diferentes, pero sin dudas Mathías Vázquez será un gran jugador”, fue lo que escribió en su cuenta oficial de Facebook.

Mathías viene marcando goles con Motagua y busca hacer su propia historia como lo hizo Diego Vázquez, que primero vivió de ser jugador y se convirtió en leyenda como técnico.

