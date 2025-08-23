“Me hice cargo”: pagó 150 mil dólares para salir de Motagua y se marchó a club que dirige leyenda de Olimpia

Motagua ha sufrido varias bajas de peso en el pasado reciente. Dos de ellas fueron la de los hermanos Auzmendi.

Agustín fichó por el Godoy Cruz, mientras que Rodrigo dio el paso a Banfield, ambos argentinos cumplieron el sueño que se les negaba que era de jugar en la primera división de Argentina.

ver también Honduras impactada: Olimpia recibe de Pedro Troglio la noticia que nunca esperó antes de enfrentar a Boca Juniors

Rodrigo se ha ganado el cariño de la afición del “Taladro” a base de goles y buenas actuaciones. Ahora ha hecho una confesión que impacta a Motagua.

Publicidad

Publicidad

Rodrigo pagó la cláusula de 150 mil dólares a Motagua

Auzmendi atendió una entrevista donde comentó: “Antes de llegar sabía en qué situación estaba Banfield, pero confiaba en que, junto a mis compañeros, podíamos afrontar esta responsabilidad”, declaró.

Banfield no podía pagar su cláusula a Motagua por los problemas económicos que sustenta y tuvo que ser el propio jugador de su bolsillo que pagó.

Publicidad

“Banfield no pudo cubrir el monto de mi cláusula de rescisión porque tenía las cuentas embargadas, entonces me hice cargo yo para luego arreglarlo acá”, aseguró.

Publicidad

También recordó cómo nadie confiaba en su llegada a Honduras: “Sé que se criticó mucho por el lugar de donde venía, pero yo sabía que podía responder y demostrar mi capacidad dentro de la cancha”.

Publicidad

ver también La severa bienvenida a Rubilio Castillo en Marathón que puede costarle su puesto en el club

Rodrigo se fue al equipo que dirige Pedro Troglio, leyenda de Olimpia. El DT aceptó su fichaje y le ha aportado tres goles y dos asistencias.

Publicidad