Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

“Me hice cargo”: pagó 150 mil dólares para salir de Motagua y se marchó a club que dirige leyenda de Olimpia

Motagua no esperaba esta confesión que hizo uno de los grandes jugadores que ha tenido en la pasado reciente.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Motagua vio como uno de sus mejores jugadores pagó su cláusula.
Motagua vio como uno de sus mejores jugadores pagó su cláusula.

Motagua ha sufrido varias bajas de peso en el pasado reciente. Dos de ellas fueron la de los hermanos Auzmendi.

Agustín fichó por el Godoy Cruz, mientras que Rodrigo dio el paso a Banfield, ambos argentinos cumplieron el sueño que se les negaba que era de jugar en la primera división de Argentina.

Honduras impactada: Olimpia recibe de Pedro Troglio la noticia que nunca esperó antes de enfrentar a Boca Juniors

ver también

Honduras impactada: Olimpia recibe de Pedro Troglio la noticia que nunca esperó antes de enfrentar a Boca Juniors

Rodrigo se ha ganado el cariño de la afición del “Taladro” a base de goles y buenas actuaciones. Ahora ha hecho una confesión que impacta a Motagua.

Publicidad

Rodrigo pagó la cláusula de 150 mil dólares a Motagua

Auzmendi atendió una entrevista donde comentó: “Antes de llegar sabía en qué situación estaba Banfield, pero confiaba en que, junto a mis compañeros, podíamos afrontar esta responsabilidad”, declaró.

Banfield no podía pagar su cláusula a Motagua por los problemas económicos que sustenta y tuvo que ser el propio jugador de su bolsillo que pagó.

Publicidad

“Banfield no pudo cubrir el monto de mi cláusula de rescisión porque tenía las cuentas embargadas, entonces me hice cargo yo para luego arreglarlo acá”, aseguró.

También recordó cómo nadie confiaba en su llegada a Honduras: “Sé que se criticó mucho por el lugar de donde venía, pero yo sabía que podía responder y demostrar mi capacidad dentro de la cancha”.

Publicidad
La severa bienvenida a Rubilio Castillo en Marathón que puede costarle su puesto en el club

ver también

La severa bienvenida a Rubilio Castillo en Marathón que puede costarle su puesto en el club

Rodrigo se fue al equipo que dirige Pedro Troglio, leyenda de Olimpia. El DT aceptó su fichaje y le ha aportado tres goles y dos asistencias.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Honduras impactada: Olimpia recibe de Pedro Troglio la noticia que nunca esperó antes de enfrentar a Boca Juniors
Honduras

Honduras impactada: Olimpia recibe de Pedro Troglio la noticia que nunca esperó antes de enfrentar a Boca Juniors

Sin Keylor Navas y con sorpresas: Pedro Troglio eligió a los 5 mejores futbolistas de la historia de Centroamérica
Noticias

Sin Keylor Navas y con sorpresas: Pedro Troglio eligió a los 5 mejores futbolistas de la historia de Centroamérica

Pedro Troglio impacta a Olimpia revelando el salario que gana en Banfield y la respuesta que más le duele a Motagua
Honduras

Pedro Troglio impacta a Olimpia revelando el salario que gana en Banfield y la respuesta que más le duele a Motagua

Honduras y El Salvador reciben inesperada advertencia para las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial de 2026
Honduras

Honduras y El Salvador reciben inesperada advertencia para las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial de 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo