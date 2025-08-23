“Crean situaciones que son mentiras”: Rubilio Castillo señala el culpable por el cual rechazó jugar en este grande de Centroamérica

Fútbol Centroamérica fue el primero en confirmar el fichaje de Rubilio Castillo por el Marathón. El delantero regresa a Honduras para portar la camisa del Verde.

El goleador llega tras un paso fugaz por el Deportivo Pereira de Colombia y ha roto el silencio tras la ola de críticas de aficionados de Motagua que lo llamaron “pistero” o “traidor”.

La noticia que teníamos es que Motagua le hizo una propuesta para que Rubilio volviera, pero que fue rechazada porque querían que se rebajara mucho el salario.

“Era súper menor la oferta, era un 50% de lo que ganaba cuando yo me bajé el sueldo y quedé tranquilo esa vez. Querían que yo me lo volviera a bajar un 50% menos de lo que yo que ganaba esa vez”, contó a La Prensa.

Rubilio Castillo ha asegurado que tenía intenciones de volver, pero que ya el ambiente no era adecuado en el Azul Profundo.

“Ya no era sano estar ahí y todo mundo sabe que no me fui bien. Hay gente dentro del club que le está haciendo daño y espero que se cambie esa situación”.

Rubilio Castillo deja entrever que Emilio Izaguirre tuvo la culpa

Aunque se limitó a no mencionar su nombre, el goleador deja entrever que el director deportivo de Motagua tuvo la culpa máxima de su no regreso.

“Seguramente ellos (los presidentes) no se dan cuenta de lo que pasa o les crean situaciones que son mentiras, yo siempre estoy agradecido con ellos y lo más sano era no estar ahí. Eso de la supuesta negociación conmigo siento que era presión por la gente y nunca hubo una segunda oferta, todo fue mentira y quisieron tirar a la gente en contra mía”.

Argumentó su respuesta anterior diciendo que con los presidentes de Motagua nunca ha tenido problema y les envió un consejo.

“Con don Pedro y don Eddy les tengo demasiado respeto porque tampoco uno puede ser desagradecido y fue bajando la comunicación porque me comunicaba con terceras personas. Ellos me daban lo necesario para que yo estuviera tranquilo y esas terceras personas cortaron la conexión. Si ellos hubieran negociado conmigo sería diferente, no fue con ellos”.

Al ser preguntado por Emilio Izaguirre y su relación fue tajante: “No quiero ni tirarle ni nada, pero es su trabajo. Yo se lo decía a él que ‘vos fuiste jugador y tenés que estar del lado del jugador, tenés que comprender y estar de parte del jugador. Cosas que te molestabas cuando eras jugador, pero ahora sos directivo’. No sabés cuántas veces discutimos, tampoco estaba pidiendo millones y sé mi condición”.