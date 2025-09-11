Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

La Inteligencia Artificial ratificia la probabilidad matemática que tiene Honduras de jugar el Mundial 2026 tras ser líder

Desde Fútbol Centroamérica quisimos ser curiosos y le consultamos a la IA la probabilidad que tiene Honduras de estar en el Mundial 2026.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

La IA dio a conocer le destino que puede tener Honduras camino al Mundial 2026.
La IA dio a conocer le destino que puede tener Honduras camino al Mundial 2026.

La selección de Honduras ha comenzado con el pie derecho las Eliminatorias camino al Mundial 2026 y tras un empate y una victoria es líder del grupo C.

Un sector donde empató contra Haití (0-0) y le ganó a Nicaragua (2-0). En la jornada de octubre va a recibir a Costa Rica.

Confirmado: Costa Rica recibe notificación de Honduras que impacta a toda Concacaf para la Eliminatoria

ver también

Confirmado: Costa Rica recibe notificación de Honduras que impacta a toda Concacaf para la Eliminatoria

Con este panorama, le cosultamos a ChatGPT qué probabilidad matemática tiene la Bicolor de estar en el próximo Mundial.

Publicidad

¿Qué dijo la IA sobre a probabilidad matemática que tiene Honduras de clasificarse al Mundial 2026?

Es difícil dar un porcentaje exacto, pero con base en lo que mostraron los partidos “Honduras vs Haití” (empate) y victoria contra Nicaragua, su probabilidad de clasificar al Mundial 2026 ha mejorado, aunque aún depende de varios factores. Aquí te lo desgloso:

Situación actual

-Honduras lidera el Grupo C de la ronda final de la eliminatoria de CONCACAF con 4 puntos tras esos partidos.

Publicidad

-Los primeros de cada grupo se clasifican directamente al Mundial.

-Además, los dos mejores segundos lugares de los grupos acceden al repechaje internacional.

La selección de Honduras tiene grandes chances de estar en la Copa del Mundo, según la IA. Foto: La Prensa.

La selección de Honduras tiene grandes chances de estar en la Copa del Mundo, según la IA. Foto: La Prensa.

Factores que juegan a favor

Buen arranque en el grupo: Tener un triunfo y un empate en dos partidos da estabilidad, liderar da confianza y margen para errores.

Publicidad

Ventaja en puntos: 4 puntos en dos jornadas es bastante sólido comparado con lo que los rivales tienen hasta ahora.

Matchs venideros “clave” en casa: Próximamente Honduras enfrentará a Costa Rica en San Pedro Sula, lo que le da ventaja si saca buenos resultados en casa.

Publicidad
Toda Honduras impactada con lo que dijo Yustin Arboleda a Rambo de León para defender al Choco Lozano

ver también

Toda Honduras impactada con lo que dijo Yustin Arboleda a Rambo de León para defender al Choco Lozano

Factores que juegan en contra

Competencia fuerte en el grupo: Costa Rica y Haití también están con posibilidades; si Honduras pincha en partidos importantes, su liderazgo puede peligrar.

Errores en partidos decisivos: En este tipo de eliminatorias, los detalles (goles de visita, rendimiento fuera de casa, etc.) pueden marcar la diferencia.

Publicidad

Calendario apretado: Los siguientes partidos serán decisivos, y si pierde los de casa o empata en los que se consideren “favorables”, el margen se reduce mucho.

Estimación de probabilidad

Tomando en cuenta todos esos factores, podría estimar que Honduras tiene alrededor de un 50-70 % de posibilidades de:

Publicidad

Clasificar directamente al Mundial (si mantiene buenos resultados, especialmente en casa), o bien.

En el peor de los casos, quedar como uno de los mejores segundos y acceder al repechaje.

Si se considera solo la probabilidad de clasificar de alguna forma (directa + repechaje), esa probabilidad podría subir al 70-80 % si siguen con la consistencia mostrada.

¿Cuán vuelve a jugar La H en las Eliminatorais?

Honduras volverá a ser local en San Pedro Sula el 09 de octubre recibiendo a Costa Rica. Un partido que puede encaminar más su clasificación a la siguiente Copa del Mundo.

Publicidad

Cuatro días después (13 de octubre), también en casa, pero esta vez en Tegucigalpa, van a recibir a Haití, equipo con el que igualaron 0-0 de visita.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
La Inteligencia Artificial predice el resultado de Costa Rica vs. Haití por las Eliminatorias al Mundial 2026
Costa Rica

La Inteligencia Artificial predice el resultado de Costa Rica vs. Haití por las Eliminatorias al Mundial 2026

La Inteligencia Artificial predice el resultado entre Honduras vs. Nicaragua por las Eliminatorias al Mundial 2026
Honduras

La Inteligencia Artificial predice el resultado entre Honduras vs. Nicaragua por las Eliminatorias al Mundial 2026

La Inteligencia Artificial predice cuántos goles le hará Honduras a Haití en las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026
Honduras

La Inteligencia Artificial predice cuántos goles le hará Honduras a Haití en las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026

Mientras Keylor Navas gana 2 millones en Pumas, este es el salario de Anthony Martial en Monterrey
Costa Rica

Mientras Keylor Navas gana 2 millones en Pumas, este es el salario de Anthony Martial en Monterrey

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo