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“Sepultamos”: Cristopher Meléndez recibe sentencia para la Selección de Honduras y José Francisco Molina ya lo sabe

El lateral derecho fue uno de los jugadores más criticados por la afición de Honduras tras el debut de José Francisco Molina.

José Rodas

Por José Rodas

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Melendéz fue uno de los jugadores más criticados tras el amistoso contra Perú.
© GettyMelendéz fue uno de los jugadores más criticados tras el amistoso contra Perú.

José Francisco Molina ya debutó con la Selección de Honduras, y el empate 2-2 ante Perú ha dejado sus primeras conclusiones, algunas positivas y otras negativas.

Una de las notas bajas fue el nivel de Cristopher Meléndez. El lateral, uno de los llamados a ocupar el puesto de Andy Najar, quien ya se retiró, no estuvo a la altura ante los peruanos.

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La afición lo criticó mucho, pero un compañero suyo, Luis Santamaría, quien juega en la misma posición, salió en su defensa a pesar de la fuerte sentencia.

Luis Santamaría defiende a Cristopher Meléndez

Luis Santamaría se tomó unos minutos para defenderlo: “Nosotros, los hondureños, tendemos a hundir al jugador. Somos seres humanos y estamos expuestos a cometer errores. Hay que apoyar a los jugadores. ‘Búho’ es un gran jugador”, expresó a los micrófonos de Mi Pasión HN.

De igual forma, aprovechó para enviarle un mensaje a José Francisco Molina, a quien le dijo que está listo para la oportunidad de jugar en la Selección de Honduras.

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“Sabemos que hay muchos laterales en la liga nacional que están apostando por eso, yo también estoy apostando por ello y ojalá el profesor nos tome en cuenta”, aseguró.

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Datos clave:

  • Cristopher Meléndez fue uno de los más criticados tras el empate 2-2 ante Perú.
  • Luis Santamaría lo defendió de las críticas y aseguró que “los hondureños tendemos a hundir al jugador”.
  • Santamaría le mandó a decir a José Francisco Molina que está listo para cuando lo necesite en la Selección.
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