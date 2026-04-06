“Sepultamos”: Cristopher Meléndez recibe sentencia para la Selección de Honduras y José Francisco Molina ya lo sabe

José Francisco Molina ya debutó con la Selección de Honduras, y el empate 2-2 ante Perú ha dejado sus primeras conclusiones, algunas positivas y otras negativas.

Una de las notas bajas fue el nivel de Cristopher Meléndez. El lateral, uno de los llamados a ocupar el puesto de Andy Najar, quien ya se retiró, no estuvo a la altura ante los peruanos.

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La afición lo criticó mucho, pero un compañero suyo, Luis Santamaría, quien juega en la misma posición, salió en su defensa a pesar de la fuerte sentencia.

Luis Santamaría defiende a Cristopher Meléndez

Luis Santamaría se tomó unos minutos para defenderlo: “Nosotros, los hondureños, tendemos a hundir al jugador. Somos seres humanos y estamos expuestos a cometer errores. Hay que apoyar a los jugadores. ‘Búho’ es un gran jugador”, expresó a los micrófonos de Mi Pasión HN.

De igual forma, aprovechó para enviarle un mensaje a José Francisco Molina, a quien le dijo que está listo para la oportunidad de jugar en la Selección de Honduras.

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“Sabemos que hay muchos laterales en la liga nacional que están apostando por eso, yo también estoy apostando por ello y ojalá el profesor nos tome en cuenta”, aseguró.

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Datos clave:

Cristopher Meléndez fue uno de los más criticados tras el empate 2-2 ante Perú.

Luis Santamaría lo defendió de las críticas y aseguró que “los hondureños tendemos a hundir al jugador”.

Santamaría le mandó a decir a José Francisco Molina que está listo para cuando lo necesite en la Selección.