José Francisco Molina confirma la noticia que toda Honduras quería escuchar sobre Keyrol Figueroa

El seleccionador de la Selección de Honduras, José Francisco Molina, brindó declaraciones clave sobre la próxima convocatoria del equipo catracho.

El tema central de la conversación fue el posible llamado del joven talento Keyrol Figueroa, hijo del histórico capitán Maynor Figueroa, para el esperado partido amistoso frente a la campeona del mundo, Argentina.

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José Francisco Molina habla de Keyrol Figueroa

Molina dijo sentirse contento por haber contratado la llegada del futbolista a la Bicolor y manda un mensaje claro a los jóvenes que en el futuro quieran estar con la Selección de Honduras.

“Keyrol es un joven jugador con grandes cualidades y con mucha proyección, es hijo de Maynor y somos conscientes de eso. Estuvimos con él, con la familia, tanto a él como a Keyvan (hermano menor de Keyrol) explicándoles el proyecto, a los padres, lo que pensábamos, lo que queríamos hacer. Y afortunadamente han decidido unirse al proyecto. Y bueno, por mi parte contento porque, como digo, es un jugador con mucha proyección, con mucho talento y que es uno más para esa selección y ese equipo que hay que montar para competir. Entonces, bueno, todo lo que sea gente que quiera estar y que tenga talento y compromiso, siempre es bienvenido”, dijo a diario Diez.

Molina dio una respuesta que Honduras esperaba sobre el delantero y es que es muy probable que esté en el amistoso que la Bicolor va a tener contra Argentina en junio.

“A nivel legal, sí ya está. A nivel deportivo, en cuanto a mi decisión, teniendo en cuenta que yo he traído a dos jugadores muy jóvenes que estaban en la Sub-17, que les vi con mucho talento, con mucha proyección, y quise tenerlos con nosotros para conocernos más personalmente y ayudarles también en este proceso. Desde mi punto de vista entiendo que el jugador está preparado. Entonces, bueno, ahí está haciendo un gran trabajo y tiene sus opciones, lógicamente, de cara a esta convocatoria de junio. Tiene sus opciones para poder venir y estar con nosotros.”

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Tener minutos va a depender cómo esté trabajando Keyrol en Inglaterra, por lo que las opciones de verlo ante Argentina son muy reales.

La expectativa es total en la afición hondureña. Este encuentro no solo servirá como una prueba de fuego para los dirigidos por Molina, sino que también será un escenario masivo en territorio estadounidense.

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Rival: Selección de Argentina

Fecha: 6 de junio de 2026

Sede: Estadio Kyle Field

Ubicación: College Station, Texas, Estados Unidos