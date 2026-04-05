Fue pilar del súper Motagua de Diego Vázquez, se quedó sin club por una demanda y ahora trabaja de parrillero

Se fue de Motagua en junio de 2025 luego de vivir una época dorada, donde ganó tres ligas y una Supercopa de Honduras. Firmó por el Victoria de La Ceiba, sin saber que esto lo dejaría sin jugar por mucho tiempo.

Walter “Colocho” Martínez ha pasado de ser un futbolista activo a quedarse sin club debido a la falta de pagos, y con una demanda pendiente por resolverse. La Jaiba le ofreció un finiquito, pero aseguró que no lo aceptó porque quería recibir el pago íntegro por el contrato que había firmado por un año.

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“Victoria me entregó el finiquito, pero no lo acepté porque me puso cláusulas en las que ellos quedaban libres de toda deuda, y preferí no aceptarlo; estaba claro”, dijo “Colocho” en una entrevista reciente.

Génesis Policía quiso ficharlo como agente libre para este Clausura 2026, pero él no aceptó y, a sus 35 años, decidió poner una pausa al fútbol para dedicarse a su familia y a sus negocios. Uno de estos negocios es como parrillero.

Walter Martínez, de futbolista a parrillero, hasta que encuentre club

En una entrevista con diario El Heraldo en 2022, “Colocho” Martínez reveló que, antes de que su carrera futbolística llegara a su fin, comenzó sus primeros pasos en el negocio propio, y ahora le va bien, especialmente ahora que no tiene un club de donde sacar salario.

El lugar se llama “Parrilladas El Colocho”, ubicado en la Colonia Loarque en Tegucigalpa, a una cuadra de la posta policial de salida al sur. El propio jugador contó cómo inició su emprendimiento.

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Walter Martínez tiene su propio negocio que hoy en día le ayuda a salir adelante mientras su carrera como futbolista está en pausa. Foto: El Heraldo

“Fue en el momento de la pandemia (COVID-19), mucha gente quiso emprender y se me vino la idea. Hace dos años empezamos con un troco (carrito), luego seguimos y ahora tenemos este restaurante. Llevamos dos años y la experiencia ha sido muy buena. Mi sueño era tener un ‘negocito’ y gracias a Dios lo tengo”, contó el jugador.

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Martínez, que ha sido uno de los grandes talentos del fútbol hondureño, asegura que su objetivo es expandir el negocio.

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“Mi visión es seguir expandiendo esto”. Walter es uno de los agentes libres que estará en el mercado de junio; no solo le pueden llegar ofertas de la primera división, sino también de la segunda, donde varios clubes están dispuestos a pagar bien.

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Todo tipo de comida de parrilla tiene “Colocho” Martínez en su restaurante. Foto: El Heraldo

Datos clave

Walter “Colocho” Martínez ha pasado de ser un futbolista activo a quedarse sin club por falta de pagos en Victoria.

Génesis Police quiso ficharlo como agente libre, pero prefirió darse un descanso.

Desde 2019 tiene un negocio propio que ahora le sirve mientras regresa a las canchas. El lugar se llama “Parrilladas El Colocho” .

. En Motagua ganó cuatro títulos y vivió una de las épocas doradas bajo el mando de Diego Vázquez.

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