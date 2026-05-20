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La Liga Nacional de Guatemala presentó su nuevo trofeo

Un diseño realizado en el extranjero que ya da de que hablar.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

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La nueva Copa del futbol chapín
© BantrabLa nueva Copa del futbol chapín

La Liga Nacional de Guatemala vivió un momento especial con la presentación oficial de la nueva Copa Bienestar, el trofeo que será entregado al campeón del Torneo Clausura 2026. La distinción, impulsada por Bantrab, fue revelada como parte de una nueva etapa para el fútbol guatemalteco, en la que se busca fortalecer la identidad del campeonato con un reconocimiento de mayor prestigio y simbolismo.

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La nueva copa fue diseñada para representar la pasión, el esfuerzo y el orgullo nacional que caracterizan al deporte más popular del país. Bajo el nombre de Copa Bienestar, el trofeo pretende convertirse en un emblema de la competición y en una pieza que refleje la evolución que ha experimentado el fútbol nacional en los últimos años de la mano de Bantrab como patrocinador principal de la liga.

Un diseño innovador en Guatemala

Durante el acto de presentación, Fernando García destacó la conexión entre los valores del fútbol y los principios de la institución financiera. “El fútbol y nuestra institución comparten el mismo ADN. Ningún campeonato se gana solo; se construye con disciplina, trabajo en equipo y confianza. El fútbol es el gran unificador de nuestro país y eso es lo que llamamos hacer banca con propósito”, expresó durante su intervención, resaltando la importancia del deporte como motor de unión y desarrollo social.

Uno de los aspectos más llamativos de la nueva Copa Bienestar es su proceso de elaboración. La pieza fue fabricada artesanalmente por Marmolejo Orfebres, firma reconocida internacionalmente por diseñar algunos de los trofeos más importantes del fútbol mexicano, incluyendo los campeonatos de la Liga MX, la Liga MX Femenil y el prestigioso Balón de Oro Liga MX. Su experiencia busca otorgarle a la nueva copa un sello distintivo y moderno.

La primera ocasión en que este trofeo será levantado llegará el próximo sábado, cuando Xelajú MC reciba a Municipal en el Estadio Mario Camposeco para disputar el partido de vuelta de la gran final. El encuentro definirá al primer campeón que inscribirá su nombre en la historia de la Copa Bienestar.

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Por ahora, el panorama favorece ampliamente a Municipal, que llega con una ventaja de 4-1 obtenida en el compromiso de ida. Sin embargo, Xelajú MC intentará protagonizar una remontada histórica ante su afición para conquistar el título y convertirse en el primer equipo en levantar el nuevo trofeo. Sea cual sea el desenlace, la Copa Bienestar ya se perfila como un símbolo llamado a marcar una nueva era dentro del fútbol guatemalteco.

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