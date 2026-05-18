El inesperado destino de Marcelo Pereira que sacude a Honduras y la firme postura del defensor desde Costa Rica

Marcelo Pereira no es más jugador de Cartaginés y esto es lo que se maneja con respecto a un regreso a Honduras.

El defensor hondureño Marcelo Pereira ya no sigue en el Cartaginés de Costa Rica. El técnico de ese club, Amarini Villatoro, ya conoce la decisión final tras quedar eliminados. Ambas partes decidieron tomar rumbos diferentes y el futbolista quedó libre.

Ante este panorama, Olimpia ha mostrado un fuerte interés en el zaguero. El León busca experiencia para renovar su zona baja debido a posibles salidas en su defensa para el próximo torneo.

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La llegada de Pereira al Olimpia causaría un gran impacto en el fútbol local. El zaguero tiene un pasado muy importante en el Motagua, equipo donde fue capitán, referente y archirrival histórico de los blancos.

De momento, la prioridad del defensor es continuar jugando en el extranjero. Sin embargo, no descarta volver a la capital de Honduras, donde el propio Motagua también buscaría convencerlo para que regrese a su nido.

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Real España también lo tiene en el radar

Fútbol Centroamérica se ha metido en el tema y se ha enterado por fuentes cercanas al Real España, que tanto la directiva como Jeaustin Campos ven a Marcelo Pereira como un posible refuerzo para el Apertura 2026.

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Por ahora se maneja como una posibilidad, pero lo cierto que a sus 30 años, Pereira sigue teniendo mercado. Incluso, no se descarta que puede ir a otro equipo en Costa Rica, su buen nivel ha sido constante durante toda su etapa en Cartaginés.

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En resumen

Marcelo Pereira no seguirá en Cartaginés y Olimpia aparece como una opción real, a pesar de su pasado en Motagua.

El Azul profundo no se quedará de brazos cruzados y le podría ofrecer un retorno al club que lo vio nacer.

El Real España de Jeaustin Campos también suena en el horizonte, aunque la idea de Pereira es seguir siendo legionario. De Costa Rica le pueden llegar otras ofertas.