Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Motagua adelanta lo qué pasará con la carrera de Romario Da Silva tras sufrir terrible lesión

El jugador brasileño sufrió una horrible lesión que dio la vuelta al mundo y desde el club brindaron nuevos detalles sobre su recuperación.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
Romario Da Silva sufrió una luxofractura de peroné en el juego ante el Olancho FC. Foto: X Motagua.
Romario Da Silva sufrió una luxofractura de peroné en el juego ante el Olancho FC. Foto: X Motagua.

El entrenador de Motagua, Javier López brindó nuevos detalles sobre el estado de salud del brasileño Romario Da Silva, quien hace menos de una semana sufrió una luxofractura en el juego ante Los Potros del Olancho FC.

En ese sentido, el DT español detalló a Deportes TVC que Da Silva será operado el domingo 17 de mayo para dos días después iniciar su proceso de recuperación.

No hay marcha atrás: Olimpia tomó firme decisión con Eduardo Espinel tras el fracaso del Clausura 2026 en Honduras

ver también

No hay marcha atrás: Olimpia tomó firme decisión con Eduardo Espinel tras el fracaso del Clausura 2026 en Honduras

“Estaba asustado un poco al principio, pero ya tiene toda la información de lo que le van a hacer y está tranquilo, estable, esperando que mañana ya salga todo bien en el quirófano”, dijo el estratega.

Descartan su retiro

López también acabó con los rumores sobre un probable retiro del exjugador de Xelajú de Guatemala y se espera que en menos de seis meses vuelva a los terrenos de juego.

“En 48 horas comenzará su recuperación y en tres o cuatro meses lo podremos ver jugando con Motagua”, cerró.

FIFA confirma la noticia de millones de dólares que beneficia al Marathón en Honduras

ver también

FIFA confirma la noticia de millones de dólares que beneficia al Marathón en Honduras

Con ese pronóstico, se confirma que el jugador podría regresar al fútbol entre agosto y septiembre de 2026, pero todo dependerá de la evolución que tenga el jugador en su recuperación.

Publicidad

Javier López también agradeció a la directiva de Motagua por el apoyo que ha brindado al jugador, sobre todo por tratarse de un extranjero que está lejos de sus familiares y más allegados.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Así quedaron las tablas de posiciones de los Grupos A y B de la Triangular
Honduras

Así quedaron las tablas de posiciones de los Grupos A y B de la Triangular

Qué resultados necesita Motagua ante Génesis para clasificar al final del Clausura 2026
Honduras

Qué resultados necesita Motagua ante Génesis para clasificar al final del Clausura 2026

Qué necesita Motagua en el Grupo B para clasificar a la final del Clausura 2026
Honduras

Qué necesita Motagua en el Grupo B para clasificar a la final del Clausura 2026

Las lesiones más impactantes que han estremecido a Honduras
Honduras

Las lesiones más impactantes que han estremecido a Honduras

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo