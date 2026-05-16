Motagua adelanta lo qué pasará con la carrera de Romario Da Silva tras sufrir terrible lesión

El jugador brasileño sufrió una horrible lesión que dio la vuelta al mundo y desde el club brindaron nuevos detalles sobre su recuperación.

El entrenador de Motagua, Javier López brindó nuevos detalles sobre el estado de salud del brasileño Romario Da Silva, quien hace menos de una semana sufrió una luxofractura en el juego ante Los Potros del Olancho FC.

En ese sentido, el DT español detalló a Deportes TVC que Da Silva será operado el domingo 17 de mayo para dos días después iniciar su proceso de recuperación.

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“Estaba asustado un poco al principio, pero ya tiene toda la información de lo que le van a hacer y está tranquilo, estable, esperando que mañana ya salga todo bien en el quirófano”, dijo el estratega.

Descartan su retiro

López también acabó con los rumores sobre un probable retiro del exjugador de Xelajú de Guatemala y se espera que en menos de seis meses vuelva a los terrenos de juego.

“En 48 horas comenzará su recuperación y en tres o cuatro meses lo podremos ver jugando con Motagua”, cerró.

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Con ese pronóstico, se confirma que el jugador podría regresar al fútbol entre agosto y septiembre de 2026, pero todo dependerá de la evolución que tenga el jugador en su recuperación.

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Javier López también agradeció a la directiva de Motagua por el apoyo que ha brindado al jugador, sobre todo por tratarse de un extranjero que está lejos de sus familiares y más allegados.