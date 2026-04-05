“Perfil como Alexy Vega”: Olimpia lo rechazó y Motagua se ilusiona con ficharlo para que Javier López lo pula

Emilio Izaguirre, director deportivo de Motagua, no descansa y ya está pensando en los fichajes que el Azul Profundo podría tener para el próximo torneo de la Liga Nacional de Honduras.

Trajo a Javier López como técnico y ahora buscaría un refuerzo que, en principio, fue rechazado por Olimpia. Se trata de Luis Hernández, joya del Victoria.

ver también Cómo quedó la tabla de posiciones del Clausura 2026 en Honduras tras el triunfo de Motagua ¿Y Real España?

Luis, de 18 años, es un nuevo talento emergente del fútbol hondureño, pero lo que llamó la atención es que no surgió de las categorías inferiores del Victoria, sino del Olimpia.

Durante su etapa más joven, el volante estuvo en las filas de Olimpia, pero lo “menospreciaron”. Ahora, Motagua se apunta para quedárselo.

Motagua quiere fichar a Luis Hernández

Julio Cruz, periodista hondureño, ha informado que los azules están interesados y que el jugador tiene un perfil similar al de Alexy Vega y Carlos “Chino” Discua.

“En Motagua están interesados y siguiendo el crecimiento del joven zurdo del Victoria, Luis Hernández, una de las revelaciones del certamen. Ven en él un perfil cercano al de Alexy Vega o al de Carlos Discua cuando vistió la camiseta azul”, asegura Cruz.

Publicidad

Publicidad

ver también Fue pilar del súper Motagua de Diego Vázquez, se quedó sin club por una demanda y ahora trabaja de parrillero

Javier López, quien es experto en trabajar con jóvenes, puede pulirlo de la mejor manera y darle sentido a su futuro en el Ciclón.