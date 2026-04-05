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“Perfil como Alexy Vega”: Olimpia lo rechazó y Motagua se ilusiona con ficharlo para que Javier López lo pula

Motagua tiene la ilusión de poder concretar el fichaje de una de las mayores perlas del fútbol de Honduras y que Olimpia rechazó.

José Rodas

Por José Rodas

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Javier López puede quedarse con una de las perlas más buscadas.
Javier López puede quedarse con una de las perlas más buscadas.

Emilio Izaguirre, director deportivo de Motagua, no descansa y ya está pensando en los fichajes que el Azul Profundo podría tener para el próximo torneo de la Liga Nacional de Honduras.

Trajo a Javier López como técnico y ahora buscaría un refuerzo que, en principio, fue rechazado por Olimpia. Se trata de Luis Hernández, joya del Victoria.

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Luis, de 18 años, es un nuevo talento emergente del fútbol hondureño, pero lo que llamó la atención es que no surgió de las categorías inferiores del Victoria, sino del Olimpia.

Durante su etapa más joven, el volante estuvo en las filas de Olimpia, pero lo “menospreciaron”. Ahora, Motagua se apunta para quedárselo.

Motagua quiere fichar a Luis Hernández

Julio Cruz, periodista hondureño, ha informado que los azules están interesados y que el jugador tiene un perfil similar al de Alexy Vega y Carlos “Chino” Discua.

“En Motagua están interesados y siguiendo el crecimiento del joven zurdo del Victoria, Luis Hernández, una de las revelaciones del certamen. Ven en él un perfil cercano al de Alexy Vega o al de Carlos Discua cuando vistió la camiseta azul”, asegura Cruz.

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Javier López, quien es experto en trabajar con jóvenes, puede pulirlo de la mejor manera y darle sentido a su futuro en el Ciclón.

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