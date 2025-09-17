Nadie en Honduras lo esperaba; Cristopher “Buhó” Meléndez es puesto en el radar de Europa: “Me encanta mucho”

Honduras vio como en el pasado mercado de fichajes, varios de sus futbolistas se convirtieron en legionarios y otros que ya estaban allá cambiaron de equipo.

El país catracho está volviendo a ser muy visto desde el extranjero y esto es gracias a la selección de Honduras que dirige Reinaldo Rueda.

Ahora, una de las grandes glorias que estuvo bajo el mando de Rueda en la clasifiación al Mundial de Sudáfrica 2010, ha hablado y puesto a varios jugadores en el radar de Europa.

Se trata de Hendry Thomas, que una entrevista con La Prensa puso a Cristopher “Buhó” Meléndez y otros dos futbolistas más fuera de Honduras. Recordemos que el “Doctor” como le apodaban tuvo un gran paso por el Wigan en Europa y Estados Unidos estuvo en Colorado Rapids y Dallas FC.

Hendry Thomas sorprende a todos

“Me gusta mucho el de Motagua, Christopher Meléndez. Siempre he sido un jugador al que le encanta; Elmer Güity, siempre lo dije. Y otro jugador, el de Marathón, el volante, Tomás Sorto. Son jugadores que a mí en realidad me gustan”, dijo en un diálogo con La Prensa.

A pesar de que “Búho” Meléndez es un futbolista que se ha llenado de críticas, siempre juega con todos los técnicos que le han tocado a lo largo de su carrera.

En su charla con La Prensa, Hendry Thomas postuló a “Búho” Meléndez, Elmer Guity y Tomás sorto como los jugadores que pueden dar el salto a Europa.

“Te digo honestamente: yo lo veo y, por sus condiciones, es un jugador que a mi punto de vista puede jugar en cualquier equipo. Es un jugador potente, que no se para, siempre quiere ganar. Siempre se lo dije a Marvin Chávez, es uno de los jugadores que en realidad me gustan. Por otro lado, siempre he sido fan de Elmer Güity, es un jugador que siempre decía que era para más. Se ha ido quedando, pero si tiene ganas, las condiciones están ahí y todavía puede ser tomado en cuenta en la Selección”, aseguró Thomas.

Y cerró sobre el tema: “Quizás no logró entender sus capacidades ni el nivel que pudo haber alcanzado. Yo sigo hablando con él y a veces me toca jalarle la oreja, porque lo tuve en Olimpia. Es un jugador al que le veía condiciones que son pocos los que tienen. Como en el tiempo de Wilson, de Boniek, jugadores que empiezan como defensores y después van a la segunda línea, incluso como falso nueve. Yo lo miraba y decía: “este es de otro nivel”. Pero el fútbol, cuando haces las cosas bien, te premia, y cuando no las haces tan bien, te castiga. Espero que él, porque aún es joven, pueda retomar el camino para volver a la Selección”.

Hendry Thomas ahora es directivo de Leones en la segunda división de Honduras y aspira a conseguir el ascenso para que su equipo entre en la historia del fútbol catracho.

