Selección de Honduras sorprende con decisión poco común antes de enfrentar a Perú en España

La Selección de Honduras está a menos de dos días de enfrentar a Perú en el amistoso que significará el debut de José Francisco Molina en el banquillo del combinado absoluto.

El combinado hondureño ha realizado su concentración en Segovia, precisamente en uno de los predios del Atlético de Madrid que ha sido la base desde hace seis días.

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Para este lunes, el DT de La H tiene programada la última sesión de entrenamiento en horario matutino para ultimar detalles en el plan de juego, según anunció la Federación de Fútbol de Honduras (FFH).

Posteriormente, a las 5 de la tarde, hora española, la delegación catracha viajará hacia Madrid, donde será la última estación previo al juego ante Perú.

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El detalle que ha sorprendido y la agenda

El escenario será el estadio Ontime Butarque en Leganés, España y ha llamado la atención que la Selección de Honduras no hará reconocimiento de cancha.

Honduras hace su último entrenamiento en Segovia el lunes

Conferencia de prensa de José Molina entre 6 y 7 de la mañana

La Selección de Honduras se marcha a Madrid a eso de las 9 de la mañana

Dos familias se unieron en apoyo a la selección

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