El desgarrador parte médico de Motagua sobre Romario Da Silva: lo que encontraron en el hueso y cuándo será operado

El jugador brasileño sufrió una terrible lesión que ya le da la vuelta al mundo. Las imágenes fueron dramáticas y Motagua confirma su lesión.

El futbolista Romario Da Silva sufrió una luxofractura de su tobillo izquierdo, según confirmó el Motagua a través de un comunicado oficial publicado en sus cuentas de redes sociales.

El equipo detalló que el futboilsta fue trasladado de forma inmediata a un centro asistencial y la mañana de este miércoles recibió una limpieza en el tobillo, ya que todavía tenía grama en el hueso.

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Motagua también precisó que será hasta el viernes cuando se le realice otro proceso de limpieza y si no se encuentra más sucio en la parte afectada, la cirugía se estaría llevando a cabo el domingo 17 de mayo.

“La cirugía busca reparar la cápsula, el ligamento deltoideo y fijar el peroné con placas y tornillos”, dice parte del informe.

Al mismo tiempo, el club agradeció las muestras de preocupación y cariño que los aficionados ha expresado hacia Romario Da Silva. Al mismo tiempo reiteró su total compromiso con el bienestar del brasileño.

El comunicado de Motagua

Los servicios médicos del club informan que los estudios realizados revelan que el futbolista brasileño sufrió una luxofractura en su tobillo izquierdo.

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El extremo de los azules fue retirado en camilla en el segundo tiempo del encuentro y trasladado de inmediato a un centro asistencial.

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La mañana del miércoles, el futbolista recibió una limpieza en el tobillo, ya que todavía tenía grama el hueso. El viernes se realizará otro proceso de limpieza y, si no se encuentra sucio en la parte afectada, se estaría programando la cirugía para el domingo 17 de mayo. La cirugía busca reparar la cápsula, el ligamento deltoideo y fijar el peroné con placas y tornillos.

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Agradecemos la preocupación y muestras de apoyo hacia Romario, y reiteramos nuestro compromiso con la salud y bienestar de todos nuestros futbolistas.

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