“Nos vienen a vender humo”: mundialista con Honduras destroza a Francis Hernández y lo compara con Ronald González en Costa Rica

LaSelección de Honduras está a punto de iniciar un nuevo proceso bajo el mando de un cuerpo técnico y directivos españoles. De la mano de Francis Hernández y José Francisco Molina, la Bicolor espera volver a la Copa del Mundo en 2030, luego de no asistir a una desde Brasil 2014.

La nueva H no ha debutado, y un mundialista en España 1982 ha apagado la esperanza de muchos aficionados en el proyecto que llega desde Europa.

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Carlos Orlando Caballero, actual entrenador del Deporte Savio de la segunda división de Honduras y un histórico del fútbol hondureño, asegura que la apuesta de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) por técnicos españoles no es la más adecuada.

“No me gusta la apuesta española, aunque hay que darles el beneficio de la duda. Creo que no nos van a dar buenos números. Hay que esperar 10 meses, y si no dan resultados, debemos traer a un entrenador de alto nivel, no a alguien que viene a hacer nombre. He revisado su currículum y no ha dirigido un equipo de élite”, comenzó diciendo en una entrevista con el diario Más.

Carlos Orlando Cabellero criticó de forma dura a la gestión española que ha llegado a Honduras. Foto: Diez.

Compara la gestión de Costa Rica con la de Honduras

Caballero puso de ejemplo a Costa Rica para criticar a Francis Hernández, director deportivo de la Bicolor. Además, no confía en el cuerpo técnico español.

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“Nos vienen a vender humo, mientras que en Costa Rica tienen un director deportivo de casa, como Ronald González, que fue figura a todo nivel en su país”, afirmó.

Para Carlos Orlando, el indicado para tomar el puesto de director técnico es un ex compañero de selección: Salomón Nazar, quien actualmente es entrenador de la UPNFM.

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Para Caballero, Honduras debió seguir los pasos de Costa Rica y nombrar un director deportivo que conozca el país como Ronald González. Foto: Claro Sports.

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“Era preferible contar con un entrenador estudioso, educado y preparado, acompañado de los entrenadores de las selecciones menores, de la U-17 y U-20, para formar un verdadero equipo técnico que conozca el ambiente del país”, señaló.

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De igual forma, el director deportivo debía ser hondureño. “Es primordial contar con la colaboración de exjugadores como Amado Guevara, Primi Maradiaga, Carlos Pavón, Gilberto, entre otros, que han tenido una trayectoria brillante al servicio del fútbol hondureño”, añadió.

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Crítica a Reinaldo Rueda

Caballero también criticó a Reinaldo Rueda, quien fue entrenador de la selección hondureña en su último ciclo.

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“El profe no nos dejó nada, quizás lo único positivo fue el debut de Dereck Moncada. Esperábamos mucho más, pero nos defraudaron. Es un maestro, pero falló en su manejo táctico. Además, debió haber dejado alguna semilla en el coaching para germinar”, afirmó.

La prensa también es objeto de crítica

Caballero no dejó fuera de su crítica a la prensa, señalando que, en muchas ocasiones, son ellos los responsables de poner y quitar técnicos.

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“Antes de que lleguen, algunos periodistas, directivos y entrenadores les aconsejan que no lleven a ningún técnico nacional porque podrían hacerles la cama. Pero como dice un refrán, eso no es cierto, porque en la viña del Señor hay de todo”, concluyó.