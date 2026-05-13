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Ya es oficial: Reynaldo Tilguath consigue nuevo trabajo en Honduras tras fichar por impensado club

El DT tendrá una nueva oportunidad tras ser fichado por un histórico club de Honduras, según lo confirmaron a través de las redes sociales.

José Rodas

Por José Rodas

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Reynaldo Tilguath sumará una nueva experiencia en los banquillos. Foto: Olancho FC.
Reynaldo Tilguath sumará una nueva experiencia en los banquillos. Foto: Olancho FC.

Reynaldo Tilguath fue oficializado como el nuevo entrenador del histórico Deportes Savio de la Segunda División del Fútbol de Honduras con el que escribirá una nueva historia desde Copán.

El entrenador buscará su tercer ascenso a la primera división tras haberlo hecho con Real de Minas en 2018 y con Génesis en 2023. Su basta experiencia en la segunda hondureña, hizo que la directiva del Savio se decantara por su fichaje.

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“Muy agradecido con Dios, con la directiva que confía en mi trabajo y espero que nos podamos preparar de la mejor manera y buscar lo que la gente quiere que es que el Deportes Savio vuelva a primera división”, dijo Tilguath en sus primeras declaraciones como estratega del club de occidente.

Según el DT, las pláticas con el Deportes Savio vienen de meses atrás; sin embargo, no entró en negociaciones por respeto al entrenador Carlos Martínez que hasta ese momento seguía en el club.

“He visto que es un equipo interesante con buenos jugadores, que se puede complementar con un par de jugadores más. Intentaremos ser protagonistas, a mí me gusta que los equipos jueguen bien y que ganen”, aseguró.

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Tilguath también aseguró que recibió ofertas de otros clubes en Honduras, pero él ya había dado su palabra al Savio, club en el que tiene la ilusión de celebrar el ascenso.

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En el último torneo, el Deportes Savio quedó eliminado en los cuartos de final a manos del Arsenal SAO en un encuentro que culminó con polémica tras la agresión que sufrió el futbolista Lesvyn Medina.

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