FIFA pone en alto a Donis Escober con el premio que hace sentir orgulloso a Honduras y Olimpia

Donis Escober ha sido noticia en Honduras gracias a un premio que le dio FIFA ante los ojos de Reinaldo Rueda.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Donis Escober fue premiado por FIFA ante los ojos de Reinaldo Rueda.
Donis Escober es recordado en Honduras por ser un gran arquero de época, junto a Noel Valladares domaron la Liga Nacional y fueron importantes para la selección.

Escober se retiró del fútbol profesional en el año 2019. Actualmente, se dedica a su hacienda y sigue ligado al mundo del deporte como preparador de porteros en las reservas del Olimpia, el club que lo vio brillar.

¿Qué premio recibió Donis Escober de FIFA?

La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) junto a FIFA, terminaron de buena forma un curso de formación de entrenadores de arqueros.

Este taller duró 40 horas que se dividía en un teórico y el práctico que se realizó en la cancha del Birichiche.

En este seminario, los participantes, entre ellos Donis Escober, aprendieron detalles técnicos, tácticos, metodológicos y psicológicos propios de la posición de guardameta.

A la entrega del título llegaron Reinaldo Rueda, entrenador de la selección de Honduras y otras personalidades del fútbol catracho.

Rueda dijo sentirse alegre por esta clase de talleres y aseguró que esto es un crecimiento determinante para los futuros procesos de la selección.

Participantes del curso para entrenadores de guardametas

Ara Castellanos
Beder Baquís
Bayron Hernández
Darwin Soriano
Doed Mondargón
Donis Escober
Dubia Rodrígez
Felipe Godoy
Fidel Chirinos
José Maradiaga
Josué Reyes
Kevin Bardales

Leslie Ramos
Mario Bustamante
Marvin Chávez
Marvin Cárcamo
Nancy Lazo
Nelly Bustillo
Ricardo Canales
Sonia Matute
Stalin Zavala
Williams Vargas

