FIFA pone en alto a Donis Escober con el premio que hace sentir orgulloso a Honduras y Olimpia

Donis Escober es recordado en Honduras por ser un gran arquero de época, junto a Noel Valladares domaron la Liga Nacional y fueron importantes para la selección.

Escober se retiró del fútbol profesional en el año 2019. Actualmente, se dedica a su hacienda y sigue ligado al mundo del deporte como preparador de porteros en las reservas del Olimpia, el club que lo vio brillar.

ver también Ya estremece a todos en Portugal: el golazo de Luis Suazo con SC Braga que ilusiona a Honduras

¿Qué premio recibió Donis Escober de FIFA?

La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) junto a FIFA, terminaron de buena forma un curso de formación de entrenadores de arqueros.

Publicidad

Publicidad

Este taller duró 40 horas que se dividía en un teórico y el práctico que se realizó en la cancha del Birichiche.

Publicidad

En este seminario, los participantes, entre ellos Donis Escober, aprendieron detalles técnicos, tácticos, metodológicos y psicológicos propios de la posición de guardameta.

Publicidad

A la entrega del título llegaron Reinaldo Rueda, entrenador de la selección de Honduras y otras personalidades del fútbol catracho.

Publicidad

Rueda dijo sentirse alegre por esta clase de talleres y aseguró que esto es un crecimiento determinante para los futuros procesos de la selección.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Participantes del curso para entrenadores de guardametas

Ara Castellanos

Beder Baquís

Bayron Hernández

Darwin Soriano

Doed Mondargón

Donis Escober

Dubia Rodrígez

Felipe Godoy

Fidel Chirinos

José Maradiaga

Josué Reyes

Kevin Bardales

ver también Honduras y Reinaldo Rueda son sacudidos tras confirmarse la peor noticia de cara a las Eliminatorias



Leslie Ramos

Mario Bustamante

Marvin Chávez

Marvin Cárcamo

Nancy Lazo

Nelly Bustillo

Ricardo Canales

Sonia Matute

Stalin Zavala

Williams Vargas