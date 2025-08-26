Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Eliminatorias

Fantasma Figueroa confirma con Nicaragua la noticia que Costa Rica y Honduras tanto querían escuchar para las Eliminatorias de Concacaf

Nicaragua ya lo hizo oficial y la selecciones de Honduras y Costa Rica deben estar pendientes a lo que confirmó el Fantasma Figueroa.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Fantasma Figueroa hizo oficial la convocatoria para medirse a Costa Rica y Honduras.
Fantasma Figueroa hizo oficial la convocatoria para medirse a Costa Rica y Honduras.

Ya es oficial. La selección de Nicaragua ha dado la noticia que Honduras y Costa Rica tanto estaban esperando para las Eliminatorias de Concacaf.

El proceso para el Marco “Fantasma” Figueroa hizo su convocatoria para estos cotejos y ha llamado a ocho legionarios para los compromisos.

MisterChip confirma que Choco Lozano está en el radar de la Liga Española y la sorpresa que se llevó Concacaf

ver también

MisterChip confirma que Choco Lozano está en el radar de la Liga Española y la sorpresa que se llevó Concacaf

Junior Delgado es la gran sorpresa del llamado, ya que el defensor de 31 años nunca había tenido un microcilo con la selección y Figueroa ha valorado mucho su nivel actual con Real Estelí.

Publicidad

Hablando del Tren del Norte, es el equipo que más convocado tiene con 7, le sigue Diriagén con 5 y Managua con 3.

Publicidad

Esta es la convocatoria de Nicaragua para enfrentar a Costa Rica y Honduras

PORTEROS: Miguel Rodríguez – SJK (Finlandia), Alexander López – Managua FC, Bryan Mayorga – UNAN Managua FC.

DEFENSAS: Jason Pérez – CS Herediano (Costa Rica), Harold Niño – Real Estelí FC, Oscar Acevedo – Real Estelí FC, Josué Quijano – Real Estelí FC, Junior Delgado – Real Estelí FC, Edgar Gómez – Humecit (Panamá), Jonathan Cano – Diriangén FC, Marvin Hernández – Diriangén FC, Santos Cáceres – Managua FC y Cristian Reyes – Municipal Liberia (Costa Rica).

Publicidad

MEDIOCAMPISTAS: Jaime Arteaga – Diriangén FC, Jonathan Moncada – Diriangén FC, Jason Coronel – Real Estelí FC, Juan Barrera – Managua FC, Matías Belli – Real Estelí FC, Jeyson Montes – RWD Molenbeek (Bélgica) y Ariagner Araúz – Sporting San José (Costa Rica).

DELANTEROS: Jaime Moreno – Barito Putera (Indonesia), Byron Bonilla – Real Estelí FC, Brayan Hernández – Real Estelí FC y Ariagner Smith – FK Panevėžys (Lituania).

Publicidad

Nicaragua arranca las Eliminatorias de Concacaf de local ante Costa Rica el 05 de septiembre.

FIFA pone en alto a Donis Escober con el premio que hace sentir orgulloso a Honduras y Olimpia

ver también

FIFA pone en alto a Donis Escober con el premio que hace sentir orgulloso a Honduras y Olimpia

Cuatro días después, el 09 de septiembre, visitan el estadio Nacional de Honduras para medirse a la escuadra que dirige Reinaldo Rueda.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Honduras y Reinaldo Rueda son sacudidos tras confirmarse la peor noticia de cara a las Eliminatorias
Honduras

Honduras y Reinaldo Rueda son sacudidos tras confirmarse la peor noticia de cara a las Eliminatorias

El partido de Tiktokers revive peligroso antecedente que le podría costar el Mundial a Honduras; Costa Rica involucrado
Honduras

El partido de Tiktokers revive peligroso antecedente que le podría costar el Mundial a Honduras; Costa Rica involucrado

Honduras y El Salvador reciben inesperada advertencia para las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial de 2026
Honduras

Honduras y El Salvador reciben inesperada advertencia para las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial de 2026

Motagua recibe una enorme suma: se confirma el monto en dólares que cobrarán tras eliminar a Saprissa de la Copa Centroamericana
Honduras

Motagua recibe una enorme suma: se confirma el monto en dólares que cobrarán tras eliminar a Saprissa de la Copa Centroamericana

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo