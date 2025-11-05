Se encienden las alarmas: Kervin Arriaga con un problema en Levante antes de ir con Honduras por el pase al Mundial 2026

Kervin Arriaga ha sido convocado por la selección de Honduras para el cierre de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial de 2026.

El centrocampista, vital para Reinaldo Rueda en su esquema, será uno de los titulares que buscará el pase a la Copa del Mundo en las visitas ante Nicaragua y Costa Rica.

ver también Sanción de Concacaf: Honduras sufre el golpe que le destapa el rumbo a Costa Rica, Guatemala y Panamá

Eso hace que en Levante surja un problema. “El Misilito” también es parte importante de su club y por la proximidad de las fechas ha surgido un inconveniente.

¿Qué problema hace saltar las alarmas por Kervin Arriaga?

Luego de que Arriaga atienda el llamado de Honduras, el jugador llegaría justo para jugar el partido ante Valencia en Mestalla, algo que genera mucha preocupación en Levante.

Arriaga jugará el 18 de noviembre ante Costa Rica y luego el viernes 21 a las 2:00 de la tarde, Levante enfrenta el derbi de la ciudad, un partido que nunca quieren perder.

Esta situación ya provocó en su día que el entrenador del Levante, Julián Calero, se quejara ante LaLiga por haber programado el derbi en Mestalla el viernes.

Publicidad

Publicidad

Kervin Arriaga se ha convertido en pieza clave del Levante.

El DT ha solicitado un cambio de fecha, que hasta el momento lo se ha producido y como va la cosa, no parece que se vaya a modificar nada de aquí a la fecha.

Publicidad

Kervin Arriaga atenderá el llamado de Honduras luego del partido contra el Atlético de Madrid de este fin de semana que viene.

Publicidad

La Bicolor es líder del Grupo C con ocho puntos, le sigue Costa Rica con seis puntos, Haití con cinco y Nicaragua con uno.

Publicidad

ver también Alerta Levante: el equipo que se enamoró de Kervin Arriaga tras marcar su primer gol en la Liga Española

Así anunció Levante la convocatoria de Kervin Arriaga

Kervin Arriaga ha sido citado por la Selección de Honduras para disputar los dos encuentros clasificatorios para el Mundial 2026 frente a Nicaragua y Costa Rica.



El centrocampista se concentrará con el combinado hondureño la próxima semana para comenzar a preparar estos dos importantes compromisos que le podrían dar la clasificación para el Mundial. Honduras es líder del Grupo C con ocho puntos. Le sigue Costa Rica con seis puntos, Haití con cinco y Nicaragua con uno.

La cita frente a Nicaragua tendrá lugar en Managua el 14 de noviembre a las 03:00 horas (hora española), mientras que el encuentro frente a Costa Rica se disputará el 19 de noviembre en San José a las 02:00 horas (hora española).

Publicidad