Sanción de Concacaf: Honduras sufre el golpe que le destapa el rumbo a Costa Rica, Guatemala y Panamá

Concacaf confirmó un duro golpe para el fútbol de Honduras y otros equipos de Centroamérica aprovechan.

Por Juan Cruz Russo

Para muchos equipos la Copa Centroamericana 2025 ha sido de pesadilla total. Varios de los grandes contendientes se quedaron en el camino y varios de ellos ni pudieron obtener boleto a la Champions Cup de Concacaf.

Saprissa, Municipal, Real Estelí, Herediano y Motagua son equipos que siempre representan a sus respectivos países en los torneos de Concacaf, pero en esta edición decepcionaron feo.

Hablando de Motagua, había sido el único representante de Honduras en las últimas ediciones de la Champions Cup, pero ahora quedó fuera y su puesto ha sido tomado por Olimpia y Real España.

La caída de Motagua que pone en alerta a Honduras

Los Azules se quedaron en los cuartos de final siendo eliminados por Alajuelense, ya para el Play In, otro tico los dejó fuera del máximo torneo de Concacaf, el Cartaginés.

Bajo el mando de Javier López, Motagua es una incertidumbre y el castigo en el ranking de Concacaf fue demoledor para el Ciclón.

Honduras pierde puestos y los otros países aprovechan

Concacaf actualización del ranking de clubes y Motagua bajó -12 puntos. Hasta octubre ocupaba el séptimo puesto de Centroamérica y 56 en el general de Concacaf.

Ahora los dirigidos por López bajaron y se encuentran en el lugar 11 y 62 de la regió. Un golpe que duele mucho en el Nido.

Motagua ha sido superado por equipos como Cartaginés (Costa Rica), Xelajú (Guatemala -finalista-) y Plaza Amador (Panamá), que también perdió en el repechaje, pero solo le restaron -10 puntos.

