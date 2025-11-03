Alerta Levante: el equipo que se enamoró de Kervin Arriaga tras marcar su primer gol en la Liga Española

El nombre de Kervin Arriaga está sonando muy fuerte en España luego de marcar su primer gol en la Liga Española en la derrota de Levante frente al Celta de Vigo 1-2.

“El hondureño Arriaga tiene tres pulmones. Cómo vive los partidos. Qué manera de meterle intensidad. No afloja en ninguna jugada”.

“Lo de este chico no es normal, menudo animal. Si sigue así, lo veremos en un equipo top la próxima temporada”.

“Qué derroche de futbol el de Kervin Arriaga, madre mía, en modo ‘Bestia’ el hondureño”.

Todo eso fue lo que dijeron los narradores de DAZN en la transmisión del Levante vs Celta de Vigo el domingo.

El hondureño ha recibido un sinfín de elogios y también el partido contra Celta dejó una imagen de la que todos están hablando.

¿A quién del Celta dejó enamorado Kervin Arriaga e ilusionan con ficharle para la próxima temporada?

Claudio Giráldez, técnico del Celta, se acercó al término de partido para dialogar con el hondureño Kervin Arriaga, quién se gastó un partidazo en la Liga Española.

Esto ha generado muchos comentarios, y muchos especulan que le hablaba para ficharlo por el Celta para la próxima temporada.

Levante debe estar alerta, pero no tanto por lo del rumor del Celta, si no que por otros equipos que pueden venir a ficharlo.

Recordemos que Arriaga llegó a Levante a cambio de 500 mil euros pagados al Partizán de Belgrado. “El Misilito” es la sensación de España.

