Cómo se define la final entre Antigua y Municipal: ¿hay gol de visitante?

La definición del Apertura 2025 en Guatemala pone frente a frente a Antigua y Municipal en una serie de ida y vuelta que coronará al nuevo campeón de la Liga Nacional. Más allá de la expectativa deportiva, muchos aficionados se preguntan cómo se resuelve la final en caso de empate y si el gol de visitante sigue teniendo algún valor especial en el reglamento actual.

No hay gol de visitante en la final Municipal vs. Antigua

La Federación Nacional de Fútbol de Guatemala y la Liga Nacional introdujeron cambios importantes en el reglamento de competencia para la temporada 2025-26. Entre ellos, se eliminó el gol de visitante como criterio de desempate en toda la fase final del torneo, incluidas las finales.

Para cuartos de final y semifinales del Apertura 2025, en caso de empate en el marcador global, el reglamento clasificaba al equipo mejor ubicado en la fase regular, sin tiempos extra ni penales.

En el caso específico de la final entre Municipal y Antigua, la definición es claro: los goles anotados fuera de casa no valen doble ni otorgan ninguna ventaja adicional. Lo único que importa es el marcador global tras los dos partidos.

¿Cómo se define el campeón si hay empate en el global?

Para la final del Torneo Apertura 2025, el campeón se decide directamente en la cancha con el siguiente mecanismo:

Se suman los resultados de la ida y la vuelta.

Si uno de los dos equipos termina la serie con más goles a favor que el otro, ese club se consagra campeón.

Si el marcador global queda empatado tras los 180 minutos, se juega una prórroga de 30 minutos, dividida en dos tiempos de 15.

No hay “gol de oro” ni “gol de plata”: se disputa el tiempo extra completo.

Si después de la prórroga el global sigue igualado, el título se define en una tanda de penales.

Cada equipo ejecuta cinco remates; si persiste la igualdad, se pasa a la definición uno a uno (muerte súbita) hasta que haya un ganador.



En resumen: en la final Municipal vs. Antigua no hay gol de visitante ni ventaja por posición en la tabla. Si el global termina empatado, la corona del Apertura 2025 se decidirá sí o sí en tiempo extra y, de ser necesario, desde el punto penal.