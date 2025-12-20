La Inteligencia Artificial predice el resultado de Antigua vs. Municipal por la final de ida de la Liga Nacional de Guatemala

La Liga Nacional de Guatemala se prepara para una final de alto voltaje. Antigua GFC, vigente campeón y tercer lugar de la fase de clasificación del Apertura 2025, recibe en el Estadio Pensativo a Municipal, líder del torneo y club más laureado del país junto a Comunicaciones. Es el choque que muchos imaginaban: el mejor de la tabla contra un gigante que sabe lo que es levantar copas y hacerse fuerte en casa.

Los Panzas Verdes llegaron a esta instancia luego de dejar en el camino a Xelajú en cuartos y de rematar con autoridad a Aurora en semifinales, con un global de 5-2. Los Rojos, por su parte, hicieron valer su peso histórico y su campaña casi perfecta al eliminar primero a Mictlán y luego a Achuapa con un contundente 4-1 en el global.

La predicción de la IA: un golpe inicial de Antigua

Analizando los números y el contexto, la predicción de ChatGPT para la final de ida es un triunfo ajustado de Antigua GFC por 2-1 sobre Municipal.

Antigua terminó 3º en la fase de clasificación con 42 puntos en 22 fechas (13 victorias, 3 empates y 6 derrotas), 39 goles a favor y 23 en contra, mostrando un ataque muy productivo y un rendimiento sólido en Pensativo.



Municipal fue el mejor equipo de la fase regular con 48 puntos (14 triunfos, 6 empates, 2 caídas) y una diferencia de gol impresionante (+27), pero deberá empezar la serie como visitante, en un estadio donde la localía suele pesar y el ambiente es muy intenso.

La combinación de la fortaleza de Antigua en casa, el envión anímico de sus últimas series y lo cerrado que suelen ser las finales llevan a ChatGPT a inclinar la balanza apenas a favor de los Panzas Verdes para la ida. Eso sí: la IA aclara que se trataría de una ventaja mínima, dejando todo completamente abierto para el duelo de vuelta en El Trébol.

Como siempre, se trata de una proyección estadística y contextual: el fútbol está lleno de sorpresas y el veredicto final se dará únicamente en la cancha.

